Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Juventus

Thiago Motta blisko ostatecznego porozumienia z Juventusem

Juventus po finale Pucharu Włoch zdecydował się zwolnić Massimiliano Allegriego z funkcji trenera. Choć przyszłość Włocha w Turynie stała pod znakiem zapytania i wiele wskazywało na to, że straci on pracę, to większość ekspertów przewidywała, że nastąpi to dopiero po zakończeniu sezonie. Rozwój wydarzeń spowodował jednak, że wybór następcy 56-latka znacząco przyśpieszył.

Fabrizio Romano w środę poinformował, że Stara Dama jest bardzo blisko osiągnięcia pełnego porozumienia z nowym trenerem. Wyborem władz klubu został Thiago Motta, który według informacji dziennikarza podpisze z Juventusem trzyletni kontrakt. Włoch na Allianz Stadium ma zarabiać mniej niż 5 mln euro rocznie. Prace nad umową 41-letniego szkoleniowca trwały pół roku.

Motta jest gotowy, aby przyjąć propozycję Juventusu, lecz ma tylko 24 godziny, aby poinformował o swojej decyzji obecny klub, czyli Bolognię. Rossoblu pod wodzą urodzonego w Brazylii trenera sensacyjnie awansowali do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. W ostatniej kolejce Serie A będą walczyć o to, aby zakończyć rozgrywki ligowe na podium.

Z kolei Juventus po roku przerwy również powróci do gry w Lidze Mistrzów. Stara Dama aktualnie zajmuje 4. miejsce w tabeli z identyczną liczbą punktów co Bologna. Aktualnie po zwolnieniu Allegriego obowiązki pierwszego trenera do końca sezonu pełni Paolo Montero.