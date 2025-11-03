Jurić na wylocie z Atalanty! Oni mogą poprowadzić Zalewskiego

Atalanta w najbliższym czasie może zmienić trenera. Ivan Jurić będzie grał o posadę w dwóch najbliższych meczach. Jak podaje Alfredo Pedulla w gronie potencjalnych następców jest dwóch szkoleniowców.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Ivan Juric

Zalewski będzie miał nowego trenera?! Atalanta szuka następcy Juricia

Atalanta w przerwie między sezonami musiała zmienić trenera. Gian Piero Gasperini zdecydował się odejść z klubu. Stery po doświadczonym szkoleniowcu przejął Ivan Jurić. Choć początek rozgrywek był przyzwoity, tak od jakiegoś czasu La Dea rozczarowuje. Aktualnie notują serię sześciu meczów z rzędu bez zwycięstwa. W związku z tym posada Chorwata stała się niepewna.

Z najnowszych informacji wynika, że Jurić będzie grał o posadę w dwóch najbliższych meczach. Pierwszy z nich to starcie z Marsylią w Lidze Mistrzów. Z kolei drugie to rywalizacja z Sassuolo w ramach 11. kolejki Serie A. W przypadku niepowodzeń może zostać zwolniony.

Znany włoski dziennikarz Alfredo Pedulla zdradził, kto może zostać następcą Juricia. Jeśli w Bergamo zapadnie decyzja o zmianie trenera, to wśród kandydatów do dwaj szkoleniowcy. Pierwszy z nich to Raffaele Palladino, który do niedawna łączony był z wakatem w Juventusie. Druga opcja to Thiago Motta, czyli były opiekun Starej Damy.

Jurić jak dotąd prowadził zespół w 13 meczach. Jego bilans to 3 zwycięstwa, 8 remisów i 2 porażki. Na chwilę obecną La Dea zajmuje dopiero 11. miejsce w Serie A z dorobkiem 13 punktów. Warto pamiętać, że piłkarzem Atalanty jest Nicola Zalewski.