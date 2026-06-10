Kadra Argentyny na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

Kadra Argentyny na MŚ 2026. Sprawdź oficjalny skład wybrany przez Lionela Scaloniego, listę powołanych oraz terminarz meczów Argentyny w grupie J.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Kadra Argentyny na mundial 2026

Reprezentacja Argentyny poznała ostateczny skład na mistrzostwa świata 2026. Finalna kadra została ogłoszona 28 maja. Selekcjoner Lionel Scaloni wybrał 26 zawodników.

Bramkarze: Emiliano Martinez (Aston Villa), Juan Musso (Atletico), Geronimo Rulli (Marsylia)

Obrońcy: Leonardo Balerdi (Marseille), Lisandro Martínez (Man Utd), Facundo Medina (Marsylia), Nahuel Molina (Atletico), Gonzalo Montiel (River Plate), Nicolas Otamendi (Benfica), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Tagliafico (Lyon)

Pomocnicy: Valentín Barco (Strasbourg), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Enzo Fernandez (Chelsea), Giovani Lo Celso (Real Betis), Alexis Mac Allister (Liverpool), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Leandro Paredes (Boca Juniors)

Napastnicy: Thiago Almada (Atletico), Julian Alvarez (Atletico), Nicolas Gonzalez (Atletico), Jose Manuel Lopez (Palmeiras), Lautaro Martínez (Inter), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolas Paz (Como), Giuliano Simeone (Atletico)

Selekcjoner: Lionel Scaloni

Z kim gra Argentyna w grupie MŚ 2026?

Argentyńczycy rywalizują w grupie J. Na inaugurację turnieju zmierzą się z Algierią. Drugim przeciwnikiem będzie Austria, natomiast fazę grupową zakończą spotkaniem z Jordanią.

Terminarz reprezentacji Argentyny w grupie J:

17 czerwca 2026, godz. 03:00 – Argentyna – Algieria (Kansas City),

22 czerwca 2026, godz. 19:00 – Argentyna – Austria (Arlington),

28 czerwca 2026, godz. 04:00 – Jordania – Argentyna (Arlington)

Drużyna prowadzona przez Lionela Scaloniego będzie w fazie grupowej będzie rywalizowała w dwóch różnych miastach. Mecz z Algierią odbędzie się w Kansas City, a spotkania z Austrią i Jordanią zostaną rozegrane w Arlington.