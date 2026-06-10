Kadra Algierii na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

Kadra Algierii na mundial 2026
Reprezentacja Algierii poznała ostateczny skład na mistrzostwa świata 2026. Finalna kadra została ogłoszona 31 maja. Selekcjoner Vladimir Petković wybrał 26 zawodników.
Bramkarze: Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Masstil (Stade Nyonnaise), Luca Zidane (Granada)
Obrońcy: Achraf Abada (USM Alger), Rayan Ait Nouri (Manchester City), Zinedine Belaid (JS Kabylie), Rafik Belghali (Verona), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Samir Chergui (Paris FC), Jaouen Hadjam (Young Boys), Aissa Mandi (Lille), Mohamed Amine Tougai (Esperance)
Pomocnicy: Houssem Aouar (Al Ittihad), Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui (Nice), Fares Chaibi (Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Yassine Titraoui (Charleroi), Ramiz Zerrouki (FC Twente)
Napastnicy: Mohamed Amine Amoura (VfL Wolfsburg), Nadir Benbouali (Győri ETO), Adil Boulbina (Al Duhail), Fares Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Marseille), Riyad Mahrez (Al Ahli), Anis Hadj Moussa (Feyenoord)
Selekcjoner: Vladimir Petković
Z kim gra Algieria w grupie MŚ 2026?
Algierczycy rywalizują w grupie J. Na inaugurację turnieju zmierzą się z Argentyną. Drugim przeciwnikiem będzie Jordania, natomiast fazę grupową zakończą spotkaniem z Austrią.
Terminarz reprezentacji Algierii w grupie J:
- 17 czerwca 2026, godz. 03:00 – Argentyna – Algieria (Kansas City),
- 23 czerwca 2026, godz. 05:00 – Jordania – Algieria (Santa Clara),
- 28 czerwca 2026, godz. 04:00 – Algieria – Austria (Kansas City)
Drużyna prowadzona przez Vladimira Petkovicia będzie w fazie grupowej będzie rywalizowała w dwóch różnych miastach. Mecz z Jordanią odbędzie się w Santa Clarze, a spotkania z Argentyną i Austrią zostaną rozegrane w Kansas City.