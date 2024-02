IMAGO / Daniele Buffa Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Inter jest bliski sięgnięcia po mistrzostwo Włoch

W takiej sytuacji kontrakt Inzaghiego zostanie przedłużony

Trener będzie mógł liczyć na podwyżkę

Mistrzostwo dla Interu to podwyżka i nowy kontrakt dla Inzaghiego

Simone Inzaghi wywarł duże wrażenie prowadząc Inter Mediolan od czasu jego przybycia do klubu w czerwcu 2021 roku. Pod jego wodzą drużyna dwukrotnie zwyciężyła w Pucharze Włoch i trzykrotnie w Superpucharze Włoch oraz dotarła do finału Ligi Mistrzów. Wydaje się, że w tym sezonie Inter w końcu jest na dobrej drodze do zdobycia historycznego, dwudziestego scudetto, co zapewni mu drugą gwiazdkę.

Inzaghiemu udało się przekształcić Inter w jedną z najniebezpieczniejszych drużyn w europejskim futbolu, nawet jeśli przydarzają się jej gorsze momenty. Jego przyszłość w klubie nie budzi wątpliwości, mimo że pozostał mu zaledwie 18 miesięcy kontraktu.

La Gazzetta dello Sport szczegółowo podaje, że kontrakt Inzaghiego z Interem zostanie automatycznie przedłużony o rok, jeśli klub zdobędzie w tym sezonie scudetto. Ponadto trener może również liczyć na podwyżkę.

Włoski trener prowadził do tej pory Nerazzurrich w 141 meczach, notując 93 zwycięstwa, 24 remisy i 24 porażki we wszystkich rozgrywkach.

