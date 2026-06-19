Wieczysta Kraków pozyskała pomocnika. Wielki powrót do Ekstraklasy

18:30, 19. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Wieczysta Kraków

Wieczysta Kraków ogłosiła transfer Bena Ledermana. Pomocnik wraca do Ekstraklasy po roku spędzonym w izraelskim Maccabi Tel Awiw.

Kazimierz Moskal
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Ben Lederman nowym zawodnikiem Wieczystej

Wieczysta Kraków po historycznym awansie do PKO BP Ekstraklasy pracuje nad budową składu. Zespół opuścili już m.in. Rafał Pietrzak, Michał Pazdan oraz Maciej Gajos, czyli zawodnicy z dużym doświadczeniem. Do drużyny dołączył natomiast Tobias Christensen z Rapidu Bukareszt Norweski pomocnik podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Teraz beniaminek potwierdził kolejny transfer. Nowym zawodnikiem Wieczystej został Ben Lederman, który przeniósł się z Maccabi Tel Awiw na zasadzie transferu definitywnego. Były piłkarz Raków Częstochowa związał się z krakowskim klubem umową obowiązującą do 2028 roku, z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy.

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Lederman przez pięć lat reprezentował barwy Medalików, dla których rozegrał łącznie 125 spotkań, zdobył trzy bramki i zanotował dziesięć asyst. Ostatni sezon spędzony w Izraelu nie był jednak dla niego udany. W barwach Maccabi wystąpił w 18 meczach we wszystkich rozgrywkach i dorzucił jedną asystę.

Pomocnik ma również doświadczenie reprezentacyjne. Występował w młodzieżowej reprezentacji Polski U-21. W 2023 roku otrzymał powołanie do seniorskiej kadry narodowej. Zawodnicy Wieczystej sezon w Ekstraklasie rozpoczną już 24 lipca. Beniaminek zmierzy się na wyjeździe z Radomiakiem Radom w ramach 1. kolejki.

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