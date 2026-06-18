Vlahović może zostać. Juventus przygotował nową ofertę

Dusan Vlahović może niespodziewanie przedłużyć kontrakt z Juventusem. Według informacji Sport Mediaset władze klubu przygotowały nową propozycję dla serbskiego napastnika i chcą w najbliższym czasie definitywnie rozstrzygnąć jego przyszłość.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Juventus wraca do rozmów z Vlahoviciem

Dusan Vlahović od wielu miesięcy był wymieniany w gronie zawodników, którzy mogą opuścić Turyn. Teraz sytuacja uległa zmianie. Juventus ponownie podjął próbę osiągnięcia porozumienia z napastnikiem, którego w swoim zespole chciałby zatrzymać Luciano Spalletti.

Według Sport Mediaset nowy dyrektor zarządzający Giovanni Carnevali zaplanował spotkanie z przedstawicielami zawodnika oraz jego ojcem. Rozmowy mają przesądzić o dalszych losach Serba. W klubie chcą otrzymać jednoznaczną odpowiedź i zakończyć przeciągającą się sagę kontraktową.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Kluczową kwestią pozostają oczekiwania finansowe otoczenia piłkarza. Źródło podaje, że wcześniejsze żądania dotyczące prowizji i premii za podpis miały wynosić około 20 milionów euro. Dla Juventusu to zbyt duże obciążenie w sytuacji, gdy klub musi szczególnie uważać na bilans finansowy i szuka dodatkowych wpływów przed zamknięciem roku obrachunkowego.

W zamian za ustępstwa w tej kwestii Juventus jest gotowy poprawić warunki samego kontraktu. Według doniesień nowa oferta zakłada wynagrodzenie sięgające ośmiu milionów euro rocznie wraz z bonusami. Klub jest również skłonny zaproponować dłuższą umowę niż wcześniejszy wariant przewidujący współpracę przez dwa sezony.

Najbliższe dni mogą okazać się decydujące. Jeśli strony zdołają wypracować kompromis, Vlahović pozostanie jednym z liderów ofensywy Juventusu.