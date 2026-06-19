Świetne wieści dla Szczęsnego. Głośne odejście z Barcelony

Inaki Pena odejdzie z FC Barcelony i za 3 miliony euro przeniesie się do greckiego Panaithinaikosu. To świetne wieści dla Wojciecha Szczęsnego. Informacje w tej sprawie przekazał Juli Claramunt z "Jijantes FC".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/ Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski

Inaki Pena wkrótce pożegna się z FC Barceloną

Barcelona przygotowuje swoją kadrę do nowego sezonu. Przed Dumą Katalonii jeszcze wiele intensywnych tygodni, które z pewnością upłyną pod znakiem transferów. Tych w tym okienku ma być sporo, a przede wszystkim mowa o konkretnych ruchach. I choć wszyscy skupiają się na przychodzących graczach, to wiele dzieje się także w temacie odejść.

Według informacji, które przekazał Juli Claramunt z serwisu „Jijantes FC”, z klubem pożegna się Inaki Pena. Bramkarz Barcelony ma za kwotę 3 milionów euro przenieść się do greckiego Panaithinaikosu Ateny. Wszystko ma być już bardzo blisko ostatecznej finalizacji, a to dobre wieści dla Wojciecha Szczęsnego, który najpewniej nadal będzie niekwestionowanym numerem dwa w zespole Dumy Katalonii.

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Inaki Pena w minionym sezonie rozegrał w sumie 16 spotkań, w których zanotował cztery asysty. 27-letni Hiszpan na koncie ma 45 występów w pierwszym zespole Barcelony oraz kilkadziesiąt w rezerwach oraz młodzieżowych ekipach. Serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 4 miliony euro. Ostatnie miesiące Pena spędził na wypożyczeniu w zespole Elche.

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