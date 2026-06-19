Mourinho wprowadza nowe zasady. Real Madryt ma mieć nowego kapitana

Jose Mourinho zamierza zmienić kapitana Realu Madryt. Z informacji Ignacio Sancheza wynika, że Vinicius, Valverde i Courtois nie cieszą się zaufaniem trenera. Nowym kapitanem ma zostać Kylian Mbappe.

Domenico Cippitelli / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Kylian Mbappe ma zostać kapitanem Realu Madryt

Jose Mourinho w poprzednim tygodniu został ogłoszony nowym trenerem Realu Madryt. Portugalczyk dostał pełną władzę, jeśli chodzi o kadrę pierwszego zespołu oraz transfery. Od razu wziął się do pracy, a Królewscy ściągnęli zawodników, o jakich prosił. Wygląda na to, że po mundialu piłkarze mogą być w szoku, ponieważ ustalona ma zostać nowa lista kapitanów.

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Obecnie w radzie zespołu są Vinicius Junior, Thibaut Courtois i Federico Valverde. Jednocześnie to oni grali z opaską kapitana, gdy niedostępny był Dani Carvajal. Żaden z nich nie cieszy się jednak zaufaniem 63-letniego szkoleniowca, który chce zmienić zasady. W przypadku piłkarzy z pola uważa ich za problematyczne osoby w szatni. Natomiast bramkarz nie jest idealną osobą do bycia kapitanem. Preferuje graczy z pola, a dowodem jest fakt, że kiedyś doświadczył tego Iker Casillas, czyli golkiper Realu z pierwszej kadencji Mourinho.

Ignacio Sanchez poinformował, że Mourinho ma już przygotowaną listę zawodników, którzy mają sprawować funkcję kapitana. Opaskę miałby dostać Kylian Mbappe. Z kolei pierwszym zastępcą byłby Antonio Rudiger, a drugim Jude Bellingham.

Do powyższych informacji trzeba jednak podejść z pewnym dystansem. Dziennikarz zasugerował, że żadne wiążące decyzje nie zostały jeszcze podjęte. Real Madryt prawdopodobnie zdecyduje o opasce kapitana, gdy drużyna będzie w komplecie.

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