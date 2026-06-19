Radomiak Radom zmienia trenera. Znany jest następca

Radomiak Radom tuż przed startem przygotowań do nowego sezonu PKO Ekstraklasy rozstanie się z Bruno Baltazarem. Jego następcą zostanie Tomasz Kaczmarek, o czym poinformował Szymon Janczyk z "Weszło".

Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Radomiaka

Radomiak znów zmienia na ławce trenerskiej

Radomiak Radom miniony sezon zakończył na 10. miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy. Zieloni prezentowali się na przestrzeni całych rozgrywek całkiem przyzwoicie, choć pomimo zapewnień o najlepszej kadrze w historii, daleko było im do znakomitych wyników. Niemniej szokować może decyzja władz klubu, które zwolnią Bruno Baltazara.

Według informacji przekazanych przez Szymona Janczyka z „Weszło”, wszystko w tej sprawie jest już przesądzone. Szkoleniowiec, który w trakcie sezonu objął zespół drugi raz w karierze, rozstanie się z klubem. Jego następcą zostanie Tomasz Kaczmarek, który kompletuje już swój nowy sztab szkoleniowy. Ta zmiana jest szokująca, bowiem Polak będzie czwartym trenerem zespołu w tym roku. A nie jest przecież powiedziane, że to koniec.

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Bruno Baltazar prowadził zespół Radomiaka Radom w sumie w 29 meczach, z czego w ośmiu za jego drugiej kadencji. Podczas niej zanotował średnią punktową na poziomie 1,38 pkt./mecz. Wcześniej było to 1,10 pkt./mecz. Od momentu awansu Zielonych do PKO Ekstraklasy, zespół prowadziło 9 trenerów i jeden tymczasowy opiekun. Radomiak w elicie jest od sezonu 2021/22.

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