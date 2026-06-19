Man City blisko hitowego transferu. Zaawansowane rozmowy

17:55, 19. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Fabrizio Romano

Manchester City jest coraz bliżej sfinalizowania głośnego transferu Elliota Andersona z Nottingham Forest - ujawnia Fabrizio Romano. Reprezentant Anglii ma wkrótce przejść testy medyczne.

Enzo Maresca
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PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Elliot Anderson przymierzany do Manchesteru City

Manchester City, który w minionym sezonie zakończył rozgrywki Premier League na drugim miejscu, przebudowuje środek pola. Jak informuje Fabrizio Romano, władze angielskiego giganta są przekonane, że wkrótce uda się sfinalizować transfer Elliota Andersona z Nottingham Forest.

Negocjacje są na zaawansowanym etapie, a kolejna runda rozmów ma ostatecznie domknąć wszystkie szczegóły. 23-letni reprezentant Anglii ma kosztować ponad 100 milionów funtów, co czyniłoby go jednym z najdroższych transferów w historii klubu.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zawodnik przejdzie badania medyczne w Stanach Zjednoczonych, gdzie przebywa w związku z trwającymi mistrzostwami świata. W meczu z Chorwacją zanotował asystę przy golu Jude’a Bellinghama.

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W przypadku finalizacji umowy Anderson dołączy do zespołu jeszcze przed rozpoczęciem przygotowań do nowego sezonu. W minionym sezonie pomocnik rozegrał 50 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył cztery bramki i zanotował pięć asyst. Od dwóch lat jest zawodnikiem Nottingham Forest, do którego trafił z Newcastle United za około 40 milionów euro.

Anderson ma już na koncie 10 występów w reprezentacji Synów Albionu. Jego kontrakt na City Ground obowiązuje do czerwca 2029 roku. Pierwszy mecz ligowy The Citizens w nadchodzących rozgrywkach zaplanowano na 23 sierpnia przeciwko AFC Bournemouth.

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