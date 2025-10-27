Inter Mediolan zmaga się ze sporym problemem po ostatnim meczu ligowym. Kontuzji nabawił się bowiem Henrikh Mkhitaryan. Absencja Ormianina potrwa 4-6 tygodni - donosi "La Gazzetta dello Sport".

Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Interu

Henrikh Mkhitaryan wypada z gry

Inter Mediolan w minioną sobotę rozgrywał niezwykle ważny mecz ligowy. Podopieczni Cristiana Chivu mierzyli się na wyjeździe z SSC Napoli. Rywalizacja kompletnie nie ułożyła się po myśli wicemistrzów Włoch, którzy przegrali rezultatem 1:3. Zakończyła się zatem świetna seria zwycięstw popularnych Nerazzurrich.

Tymczasem bardzo złe informacje z obozu Interu Mediolan przekazuje dziennik „La Gazzetta dello Sport”. W trakcie spotkania z SSC Napoli urazu nabawił się Henrikh Mkhitaryan. Doświadczony pomocnik przeszedł szczegółowe badania, które wykazały kontuzję uda. Rozbrat z piłką weterana potrwa od czterech do sześciu tygodni. Zawodnik zatem opuści kilka ważnych spotkań.

Henrikh Mkhitaryan nie jest jedynym piłkarzem, który doznał problemów zdrowotnych podczas meczu Interu Mediolan z SSC Napoli. Również Kevin De Bruyne nabawił się kontuzji. Sytuacja gwiazdy mistrzów Włoch jest jednak dużo cięższa, ponieważ jego absencja potrwa kilka miesięcy.

Inter Mediolan już w najbliższą środę zagra z Fiorentiną w Pucharze Włoch. Spotkanie będzie rozgrywane na Stadio Giuseppe Meazza. SSC Napoli natomiast zagra dzień wcześniej w tych samych rozgrywkach. A ich przeciwnikiem będzie Lecce.