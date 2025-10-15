Piotr Zieliński w trudnej sytuacji w Interze. Koźmiński mówi wprost, co go czeka

fot. Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Marek Koźmiński skomentował sytuację Piotra Zielińskiego

Piotr Zieliński od momentu, gdy stery nad Interem Mediolan przejął Cristian Chivu, nie ma łatwego życia we włoskim klubie. Ostatnio o jego sytuacji wypowiedział się Koźmiński. W rozmowie poruszono również temat ewentualnej zmiany klubu przez pomocnika.

– Będzie mu ciężko. Jego problemem jest kontrakt. Dziewięć milionów euro piechotą nie chodzi. Wydaje mi się, że nie uda mu się znaleźć klubu we Włoszech. Nie przypuszczam, by chciał diametralnie zejść ze swoich apanaży, bo do Interu szedł też po kasę. W takiej sytuacji zostaje mu albo Anglia, typu Leeds United, albo Arabia Saudyjska – powiedział Koźmiński w rozmowie z TVP Sport.

– On już nie gra od pewnego czasu. W poprzednim sezonie był zawodnikiem drugiego planu, a teraz jest na planie trzecim. Spodziewałbym się więc transferu. Dla niego będzie to wyjście ze strefy komfortu, bo we Włoszech jest od 16 lat, więc mentalnie jest Włochem. Czy zdecyduje się na pochmurną Anglię albo cieplutką Arabię Saudyjską? Przy tych pieniądzach nie widzę innego kierunku – dodał 54-latek.

103-krotny reprezentant Polski ma kontrakt ważny z klubem ze Stadio Giuseppe Meazza do końca czerwca 2028 roku. W obecnym sezonie Zieliński wystąpił w pięciu spotkaniach, notując w nich jedną asystę.

