Kompany o hicie Bundesligi. „To nie tylko mecz o punkty. To klasyk!”

Bayern Monachium w najbliższy weekend zmierzy się z Borussią Dortmund w hicie Bundesligi. Przed tym spotkaniem na temat rywalizacji wypowiedział się szkoleniowiec Bawarczyków.

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Vincent Kompany przed meczem Bayern – Borussia

Bayern Monachium i Borussia Dortmund to obecnie dwie najlepsze ekipy w tabeli ligi niemieckiej. Już w najbliższy weekend obie drużyny zmierzą się ze sobą w hicie siódmej kolejki Bundesligi. Przed tym starciem swoimi przemyśleniami podzielił się trener Bawarczyków.

– W takich meczach liczy się nie tylko forma. To spotkanie z własną historią, własnym znaczeniem. To jak derby, pomimo ogromnej odległości między miastami. To klasyk. Emocje odgrywają tu większą rolę niż w innych meczach i to właśnie czyni go wyjątkowym – mówił Vincent Kompany cytowany przez oficjalną stronę internetową Bayernu.

– Oba spotkania z Dortmundem w zeszłym roku były interesujące. Graliśmy dobrze, ale dwa razy zremisowaliśmy. Gdy tylko wychodzisz na stadion, czujesz, że to wyjątkowy mecz. Ostatecznie trzy punkty są ważne w każdym spotkaniu, ale w tym są jeszcze ważniejsze – dodał Belg.

Monachijska ekipa przystąpi do rywalizacji jako drużyna niepokonana w tym sezonie. Przed reprezentacyjną przerwą Bayern wygrał z Eintrachtem Frankfurt (3:0). Ogólnie ostatni raz przegrał w lipcu, gdy uległ PSG (0:2).

Z kolei drużyna z Allianz Arena nie potrafi pokonać Borussii już od trzech spotkań. Bayern po raz ostatni wygrał z ekipą z Dortmundu w listopadzie 2023 roku, odnosząc wówczas efektowne zwycięstwo 4:0.

