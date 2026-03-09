Gwiazdor Inter znów kontuzjowany. Fatalne wieści dla Chivu

Hakan Calhanoglu zmaga się z kolejnym problemem zdrowotnym. Według "La Gazzetta dello Sport" pomocnik Interu opuści najbliższy mecz Serie A przeciwko Atalancie.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Inter zmaga się z problemami kadrowymi

Hakan Calhanoglu doznał urazu przywodziciela w prawym udzie. Problemy pojawiły się podczas rozgrzewki przed niedzielnym meczem z Milanem. Turecki pomocnik odczuwał dyskomfort i ostatecznie nie pojawił się na boisku w derbach.

Badania przeprowadzono w poniedziałek rano. Lekarze potwierdzili niewielkie naciągnięcie przywodziciela prawego uda. Kontuzja wykluczy zawodnika z najbliższego ligowego spotkania z Atalantą.

Kilka dni wcześniej Calhanoglu wystąpił w półfinale Pucharu Włoch przeciwko Como. Pomocnik spędził na murawie prawie godzinę. Po meczu z Milanem trener Cristian Chivu przyznał, że zawodnik nie czuł się dobrze i dlatego nie pojawił się na placu gry.

To fatalne wiadomości dla szkoleniowca Nerazzurrich. Niepokój w Mediolanie dotyczy także Alessandro Bastoniego. Obrońca musiał opuścić boisko w trakcie derbowego spotkania z powodu silnego bólu spowodowanym uderzeniem w piszczel.

„La Gazzetta dello Sport” informuje, że w poniedziałek Bastoni wciąż utykał. We wtorek zawodnik ma zostać ponownie zbadany przez klubowych lekarzy. Inter liczy jednak, że defensor zdoła wrócić na mecz z Atalantą.

