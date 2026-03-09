David na wylocie z Juventusu. Niespodziewany kierunek transferu

Jonathan David przeżywa trudny początek kariery w Juventusie po transferze z Lille. Według Tuttosport i Calciomercato.com napastnik może latem niespodziewanie wrócić do Ligue 1.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Jonathan David

Lyon obserwuje sytuację napastnika Juventusu

Jonathan David dołączył do Juventusu na początku letniego okna transferowego. Kanadyjczyk trafił do Turynu po pięciu sezonach w Lille. W barwach francuskiego klubu zdobył 109 bramek w 232 meczach we wszystkich rozgrywkach. W Serie A nie potrafi jednak powtórzyć tamtej skuteczności.

Napastnik ma obecnie pięć goli oraz cztery asysty w lidze. Krótki przebłysk formy pojawił się w styczniu oraz na początku lutego. W pięciu spotkaniach ligowych zdobył wtedy cztery bramki i zaliczył dwie asysty. Poza tym okresem strzelił tylko jednego gola w obecnym sezonie.

Sytuacja zawodnika w zespole Juventusu staje się coraz trudniejsza. W ostatnim meczu z Pisa został zmieniony już w przerwie spotkania. Drużyna z Turynu wygrała ten mecz 4:0. Wszystkie bramki padły jednak dopiero po zejściu Kanadyjczyka z boiska.

Według ostatnich informacji trener Luciano Spalletti rozważa ustawienie z płynną trójką napastników na mecz z Udinese. W takim wariancie David może nie znaleźć miejsca w składzie. Jego szanse na grę mogą jeszcze spaść po powrocie Dusana Vlahovicia po kontuzji.

Zainteresowanie sytuacją napastnika wykazuje Lyon. Klub prowadzony przez Paulo Fonsece zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli Ligue 1. Transfer będzie jednak możliwy tylko wtedy, gdy francuski zespół awansuje do Ligi Mistrzów. Juventus pozyskał Davida bez kwoty odstępnego lecz zapłacił około 12 milionów euro prowizji oraz premii za podpis. Napastnik zarabia także około sześciu milionów euro rocznie.

