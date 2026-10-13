Mourinho darzy go szacunkiem. „Najtrudniejszy trener, z jakim się mierzyłem”

Gasperini największym wyzwaniem w karierze Mourinho
Real Madryt w 2. kolejce Ligi Mistrzów zmierzy się z AS Romą na słynnym Stadio Olimpico. Dla Jose Mourinho będzie to powrót do Rzymu, gdzie w latach 2021-2024 był trenerem zespołu. Na konferencji prasowej Portugalczyk pochlebnie wypowiedział się na temat obecnego szkoleniowca rzymian – Gian Piero Gasperiniego. Uważa go za najtrudniejszego trenera, z jakim kiedykolwiek przyszło mu rywalizować.
– To najtrudniejszy trener, z jakim kiedykolwiek przyszło mi się zmierzyć. Pięć razy zmieniałem ustawienie swojej drużyny, a on za każdym razem znajdował na to odpowiedź. To była prawdziwa taktyczna batalia – powiedział Jose Mourinho, cytowany przez dziennik AS.
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Mourinho i Gasperini stawali naprzeciwko siebie 10 razy. Pierwszy raz mierzy się ze sobą w 2008 roku, gdy Inter Mediolan zremisował bezbramkowo z Genoą. Bilans bezpośrednich pojedynków wypada na korzyść Portugalczyka, który odniósł 5 zwycięstw. Gasperini wygrywał 2 razy. Trzy razy był remis. Ostatni raz mieli okazję spotkać się w starciu Romy z Atalantą, które zakończyło się podziałem punktów (1:1).
Bilans bezpośrednich spotkań Mourinho – Gasperini:
- 26.10.2008 – Inter 0:0 Genoa
- 13.01.2009 – Inter 3:1 Genoa
- 07.03.2009 – Genoa 0:2 Inter
- 17.10.2009 – Genoa 0:5 Inter
- 07.03.2010 – Inter 0:0 Genoa
- 18.12.2021 – Atalanta 1:4 Roma
- 05.03.2022 – Roma 1:0 Atalanta
- 18.09.2022 – Roma 0:1 Atalanta
- 24.04.2023 – Atalanta 3:1 Roma
- 07.01.2024 – Roma 1:1 Atalanta