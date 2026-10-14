Vinicius Junior nie zagra w El Clasico. Tyle ma potrwać zawieszenie

Vinicius Junior skomplikował sytuację Realu Madryt. Prawdopodobnie nie zagra w El Clasico. Jak donosi The Athletic, spodziewane jest zawieszenie na dwa mecze z możliwością przedłużenia o trzecie spotkanie.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Jr

Vinicius Junior ma zostać zawieszony na dwa mecze

Real Madryt pod koniec października zmierzy się z FC Barceloną. Sytuacja zespołu Jose Mourinho mocno się skomplikowała przed El Clascio za sprawą zachowania Viniciusa Juniora. Brazylijczyk w ostatnim meczu przeciwko Villarrealowi zobaczył czerwoną kartkę. Był to efekt pociągnięcia rywala za włosy. Na dodatek w tunelu prowadzącym do szatni miał rzekomo popchnąć jednego z pracowników La Liga, co również analizuje komisja ligi.

Praktycznie od razu stało się jasne, że piłkarz na pewno nie dostanie zawieszenia na jedno spotkanie. Kara ma być zdecydowanie bardziej dotkliwa. Hiszpańska prasa sugerowała co najmniej kilka spotkań, ale nie podała dokładnie ile. Nowe wieści przekazał Mario Cortagena z The Athletic.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jego zdaniem Vinicius może spodziewać się zawieszenia na przynajmniej dwa mecze z możliwością przedłużenia do trzech spotkań za wyjątkowo „agresywne nastawienie”. Już samo zawieszenie na dwa meczów oznacza, że nie wystąpi on w zbliżającym się El Clasico. Kara ma obejmować starcie z Sevillą oraz Barceloną, a także ewentualnie z Racingiem Santander. W międzyczasie może grać w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

Vinicius w tym sezonie jest daleki od optymalnej formy. W dziewięciu spotkaniach strzelił zaledwie jednego gola i zanotował trzy asysty.