Olise wyleciał z boiska, Bayern rozczarował. Kane nie ukrywał złości

07:51, 14. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Bayern&Germany

Bayern Monachium tylko zremisował z norweskim Vikingiem (3:3). Na dodatek z boiska wyleciał Michael Olise. Po meczu Harry Kanie wprost przyznał, że gwiazda Bawarczyków popełniła kosztowny błąd.

Michael Olise i Harry Kane
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fot. dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise i Harry Kane

Kane przemówił po czerwonej kartce Olise i wpadce Bayernu

Bayern Monachium nie wygrał drugiego meczu z rzędu. Co więcej, w obu przypadkach był zdecydowanym faworytem spotkania. Najpierw w weekend przyszedł zaskakujący podział punktów w Bundeslidze z Augsburgiem (2:2). Z kolei we wtorek w ramach 2. kolejki Ligi Mistrzów rywalizowali na wyjeździe z Vikingiem, a więc mistrzem Norwegii. Starcie zakończyło się wynikiem (3:3), choć po pierwszej połowie rywale prowadzili różnicą dwóch goli.

W drugiej połowie Bawarczycy odrobili straty i wyszli na prowadzenie, lecz za sprawą czerwonej kartki dla Olise rywale wyszarpali korzystny dla nich wynik. Harry Kane bezpośrednio po spotkaniu wprost przyznał, że wykluczenie Francuza wpłynęło na przebieg meczu.

To była bardzo słaba pierwsza połowa w naszym wykonaniu. Po przerwie zaczęliśmy dobrze i zdołaliśmy wrócić do gry. Jednak czerwona kartka zmieniła dla nas wszystko – powiedział Harry Kane, cytowany przez profil Bayern&Germany w mediach społecznościowych.

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Olise najpierw zobaczył żółtą kartkę za nieprzepisowe zagranie. Dosłownie sekundy później w obecności sędziego rzucił piłką w twarz rywala. Za swoje nierozważne zachowanie dostał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę. Kane nie wahał się, mówiąc, że jego kolega z zespołu popełnił błąd.

Olise z pewnością jest tym bardzo rozczarowany, ale musi wziąć odpowiedzialność za swoje zachowanie. Popełnił błąd, a błędy się zdarzają. Najważniejsze, żeby wyciągnął z tego wnioski. Szkoda, ponieważ przed nami ważne spotkania. Biorąc pod uwagę naszą postawę w drugiej połowie, powinniśmy byli wygrać ten mecz. Niestety, kiedy popełnia się takie błędy, trzeba liczyć się z konsekwencjami – dodał napastnik Bayernu Monachium.

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