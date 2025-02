Fiorentina w kryzysie! Oto potencjalni następcy Palladino

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Raffaele Palladino

Palladino siedzi na gorącym krześle, Viola wytypowała następców

Fiorentina po zakończeniu poprzedniego sezonu dokonała zmiany na stanowisku trenera. Po trzech latach z klubem pożegnał się Vicenzo Italiano. W jego miejsce włodarze Violi postawili na jednego z najbardziej utalentowanych młodych trenerów we Włoszech – Raffaele Palladino. Początek przygody 40-latka na Artemio Franchi należał do udanych, lecz od pewnego czasu wyniki uległy pogorszeniu.

W dziesięciu ostatnich meczach Fiorentina odniosła zaledwie trzy zwycięstwa, dwa razy zremisowała i aż pięć razy poniosła porażkę. Bez punktów skończyli rywalizację m.in. z Monzą (1:2), Como (0:2) czy Hellasem Werona (0:1).

Zobacz wideo: Czy skończyła się moda na Polaków w Serie A?

W piątek Viola zmierzy się przed własną publicznością z Lecce. To spotkanie może być meczem o posadę Raffaele Palladino, ponieważ zarząd Fiorentiny ma już dość nie tylko słabych wyników, ale również występów poniżej zakładanego poziomu.

Jak informuje Calciomercato.com jeśli dojdzie do zmiany trenera, to Fiorentina ma już dwóch potencjalnych kandydatów. Miejsce na ławce trenerskiej może zająć Igor Tudor bądź Alberto Aquilani. Pierwszy z nich to były opiekun Lazio, zaś drugi w przeszłości był piłkarzem Violi.

Oprócz wyników poniżej oczekiwań źródło twierdzi, że Palladino nie ma najlepszych relacji z dyrektorem sportowym. Daniele Prade po zimowym okresie transferowym, w którym Fiorentina dokonała ciekawych wzmocnień, miał zażądać od trenera lepszych wyników.

Aktualnie podopieczni Raffaele Palladiniego zajmują 6. miejsce w Serie A z dorobkiem 42 punktów.