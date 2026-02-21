Fabregas odpowiada na zarzuty. Allegri nie miał litości

15:56, 21. lutego 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Nicolo Schira

Cesc Fabregas postanowił odnieść się do sytuacji, która miała miejsce w meczu Milan - Como. Trener gości odpowiedział na słowa szkoleniowca Rossonerich, Massimiliano Allegriego.

Cesc Fabregas (AC Milan - Como 1907)
Obserwuj nas w
Sportimage Ltd/ Alamy Na zdjęciu: Cesc Fabregas (AC Milan - Como 1907)

Fabregas reaguje. Allegri nie ma racji

W 79. minucie spotkania Milan – Como doszło do kuriozalnej sytuacji. Cesc Fabregas pociągnął Alexisa Saelemaekersa za koszulkę. W obronie swojego zawodnika stanął Massimiliano Allegri, który po chwili obejrzał czerwoną kartkę za swoją reakcję. Na konferencji prasowej po meczu na San Siro opiekun gospodarzy skomentował i skrytykował zachowanie hiszpańskiego trenera.

Szkoleniowiec Larianiach postanowił odnieść się do wypowiedzi Allegriego. – Zaakceptowałem dowody telewizyjne, ponieważ popełniłem błąd i natychmiast przeprosiłem. Jeśli więc chcą znaleźć usprawiedliwienie dla tego, że Milan zremisował z Como, to w porządku, ale mój gest nie miał nic wspólnego z wynikiem – stwierdził Fabregas.

Milan podzielił się punktami z Como i po 25. kolejce zajmował 2. miejsce w Serie A, ze stratą siedmiu oczek do liderującego Interu. Natomiast Como z dorobkiem 42 punktów plasowało się na 6. lokacie. W kolejnej serii gier Rossoneri zmierzą się z Parmą, a Larianich czeka pojedynek z Juventusem.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź