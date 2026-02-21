Fabregas odpowiada na zarzuty. Allegri nie miał litości

Sportimage Ltd/ Alamy Na zdjęciu: Cesc Fabregas (AC Milan - Como 1907)

Fabregas reaguje. Allegri nie ma racji

W 79. minucie spotkania Milan – Como doszło do kuriozalnej sytuacji. Cesc Fabregas pociągnął Alexisa Saelemaekersa za koszulkę. W obronie swojego zawodnika stanął Massimiliano Allegri, który po chwili obejrzał czerwoną kartkę za swoją reakcję. Na konferencji prasowej po meczu na San Siro opiekun gospodarzy skomentował i skrytykował zachowanie hiszpańskiego trenera.

Szkoleniowiec Larianiach postanowił odnieść się do wypowiedzi Allegriego. – Zaakceptowałem dowody telewizyjne, ponieważ popełniłem błąd i natychmiast przeprosiłem. Jeśli więc chcą znaleźć usprawiedliwienie dla tego, że Milan zremisował z Como, to w porządku, ale mój gest nie miał nic wspólnego z wynikiem – stwierdził Fabregas.

Milan podzielił się punktami z Como i po 25. kolejce zajmował 2. miejsce w Serie A, ze stratą siedmiu oczek do liderującego Interu. Natomiast Como z dorobkiem 42 punktów plasowało się na 6. lokacie. W kolejnej serii gier Rossoneri zmierzą się z Parmą, a Larianich czeka pojedynek z Juventusem.