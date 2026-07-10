Barcelona zdecydowała. To będzie ostatnia oferta za Juliana Alvareza

Barcelona złoży ofertę 130 milionów euro za Juliana Alvareza. Ma to być ostatnia propozycja klubu, która w razie odrzucenia, zakończy temat tego ruchu. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "Sport".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Barcelona złoży ostatnią ofertę za Alvareza

Barcelona pozyskała już nowego napastnika. Do klubu dołączyć ma Karim Adeyemi z Borussii Dortmund za ponad 22 miliony euro. Takie informacje przekazał już Fabrizio Romano. Niemniej wielu zastanawia się, co dalej ze sprowadzeniem Juliana Alvareza? Okazuje się, że transfer Niemca nie musi wykluczać sprowadzenia Argentyńczyka.

Według informacji, które przekazał hiszpański dziennik „Sport”, FC Barcelona podejmie jeszcze jedną, ostatnią już próbę sprowadzenia Alvareza do klubu. Władze chcą mieć pewność i jasność sytuacji zaraz po zakończeniu Mistrzostw Świata 2026, dlatego też planują złożyć nową ofertę za gwiazdora Atletico Madryt. Ma ona wynieść 130 milionów euro. Jak przekazano, Barcelona nie zaproponuje 150 milionów, a więc tylu, ile oczekuje zespół ze stolicy. Ta oferta ma być ostatnią, która w razie odrzucenia, zakończy temat transferu Alvareza do Dumy Katalonii.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

W poprzednim sezonie Julian Alvarez wystąpił w sumie w 49 spotkaniach, w których zdobył 20 goli oraz zanotował dziewięć asyst. Łącznie dla Atletico Madryt Argentyńczyk ma 106 meczy i 50 trafień do siatki rywali. Napastnik reprezentacji swojego kraju wcześniej reprezentował barwy Manchesteru City. Serwis „Transfermarkt” wycenia 26-latka aktualnie na 100 milionów euro. Podczas mundialu prezentuje on jednak przeciętną formę.

Zobacz także: Barcelona ma nowego napastnika! Romano ogłosił „Here we go”