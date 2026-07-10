Widzew Łódź ściągnął obrońcę. Transfer Wdowika wykluczony

17:48, 10. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Widzew Łódź I Goal.pl

Widzew Łódź zakontraktował nowego lewego obrońcę. Mario Garcia związał się z polskim klubem do 2029 roku. Ten transfer najprawdopodobniej wyklucza możliwość pozyskania Bartłomieja Wdowika.

Bartłomiej Wdowik
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fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Bartłomiej Wdowik

Widzew sprowadził lewego obrońcę. To nie Wdowik

Widzew Łódź tego lata zamierza jedynie wzmocnić konkretne pozycje i uniknąć kolejnej rewolucji kadrowej. Przez długi czas jedynym nabytkiem był Karol Świderski, ale zmieniło się to w piątek. Kontrakt z polskim klubem podpisał Mario Garcia. 22-letni Hiszpan do tej pory był związany z Racingiem Santander, a z Widzewem dogadał się w sprawie umowy do połowy 2029 roku.

Transfer lewego obrońcy był priorytetem klubu, co otwarcie mówił chociażby trener Aleksandar Vuković. Wygląda na to, że po pozyskaniu Garcii ta pozycja została już uzupełniona – o miejsce w składzie ma rywalizować z Christopherem Chengiem. Potwierdziły się zatem medialne doniesienia o sprowadzeniu właśnie Hiszpana. Widzew miał tym samym zrezygnować z Bartłomieja Wdowika, również łączonego z przenosinami do Łodzi.

Wdowik w minionym sezonie był wypożyczony do Jagiellonii Białystok. Ta nie zdecydowała się na jego wykup, więc w końcówce kampanii już nie grał. Wrócił do SC Bragi, gdzie nie ma większych szans na regularne występy, dlatego pojawił się temat Widzewa. Wygląda na to, że ściągnięcie Garcii definitywnie zamyka drogę do transferu polskiego zawodnika.

Widzew teraz ma szukać wzmocnień środka pola. Na inaugurację sezonu 2026/2027 zagra przed własną publicznością z Motorem Lublin.

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