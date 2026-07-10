Barcelona krok od transferu. To nowa oferta

Barcelona jest coraz bliżej finalizacji kolejnego transferu w letnim okienku. Patrick Berger przekonuje, że Blaugrana osiągnęła porozumienie z Karimem Adeyemim. Znamy szczegóły negocjacji z Borussią Dortmund.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona coraz bliżej wzmocnienia ofensywy

Mistrzowie Hiszpanii oficjalnie potwierdzili tylko jeden transfer. Szeregi Dumy Katalonii zasilił Anthony Gordon. Barcelona pracuje nad kolejnymi wzmocnieniami. Bliski przeprowadzki na Cam Nou jest między innymi Karim Adeyemi.

Jedenastokrotny reprezentant Niemiec jest gotowy na kolejny etap w swojej karierze i zmianę otoczenia. Patrick Berger nie ma wątpliwości – 25-latek już zgodził się na warunki osobiste pięcioletniego kontraktu z FCB.

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Teraz Barcelona musi porozumieć się z Borussią Dortmund. Niemiecki gigant odrzucił pierwszą ofertę Blaugrany, natomiast to nie oznacza zakończenia negocjacji. Berger ujawnia także warunki nowej propozycji – 20 milionów euro kwoty podstawowej i 10 milionów euro w bonusach, których osiągnięcie nie będzie stanowiło większych problemów.