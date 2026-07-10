Wisła Płock ma nowego pomocnika. To były gracz ligowego rywala

Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Płock

Adam Radwański w Wiśle Płock

Wszystko wskazuje na to, że przed Wisłą Płock bardzo trudny i wymagający sezon. Wszystko przez fakt, że przed startem przygotowań do nowej kampanii z klubem pożegnały się trzy najważniejsze osoby. Mowa o trenerze Mariuszu Misiurze, prezesie oraz dyrektorze sportowym. Ich zastąpienie z pewnością nie było łatwe, ale jakoś się udało i obecnie klub działa prężnie na rynku transferowym.

Do tej pory Nafciarze potwierdzili kilka ciekawych ruchów, a kolejny miał właśnie miejsce. Jak poinformowano w oficjalnym komunikacie klubu, nowym graczem Wisły Płock został Adam Radwański. Dobrze znany z występów w PKO Ekstraklasie ofensywny pomocnik podpisał umowę do końca czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok. Dla 28-latka to powrót do zespołu po kilku latach przerwy.

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Adam Radwański w minionej kampanii w barwach Zagłębia Lubin rozegrał w sumie 33 mecze, w których zdobył cztery gole oraz zanotował sześć asyst. Łącznie na poziomie PKO Ekstraklasy ma on 80 występów i siedem trafień oraz 11 ostatnich podań. W pierwszym zespole Wisły Płock do tej pory wystąpił dwa razy. Serwis „Transfermarkt” wycenia gracza drugiej linii na 400 tysięcy euro.

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