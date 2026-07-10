Barcelona ma nowego napastnika! Romano ogłosił „Here we go”

Barcelona zapłaci 22 miliony euro za pozyskanie Karima Adeyemi'ego z BVB. Klub osiągnął już pełne porozumienie w tej sprawie, a Fabrizio Romano ogłosił "Here we go".

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Karim Adeyemi nowym napastnikiem FC Barcelony

Barcelona tego lata miała chyba jeden podstawowy cel na rynku transferowym, mianowicie sprowadzić nowego napastnika. Po odejściu z zespołu Roberta Lewandowskiego na tej pozycji zrobiła się ogromna wyrwa, którą należało załatać. Przede wszystkim mówiło się w tym kontekście o zainteresowaniu Julianem Alvarezem, ale w grze były także inne nazwiska. W ostatnich dniach na czoło wysunął się jednak Karim Adeyemi z Borussii Dortmund.

Napastnik niemieckiego giganta to relatywnie tania i atrakcyjna opcja, z której Duma Katalonii postanowiła skorzystać. Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano, doszło już do ostatecznego porozumienia pomiędzy stronami. Mowa tu nie tylko o warunkach kontraktu zawodnika, ale i kwocie transferowej dla Borussii. Dlatego też Karim Adeyemi przeniesie się do FC Barcelony za 22 miliony euro plus potencjalne 7 milionów bonusów. Włoski dziennikarz ogłosił w tej sprawie słynne „Here we go”.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Karim Adeyemi w minionym sezonie rozegrał w sumie 39 spotkań, w których zdobył 10 goli oraz zanotował sześć asyst. Łącznie na boiskach Bundesligi ma on niespełna 100 spotkań. W BVB w prawie 150 grach trafiał do siatki przeszło 30 razy. 24-latek na koncie ma także 11 występów w reprezentacji Niemiec. Serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 40 milionów euro.

Zobacz także: Portugalia ma nowego selekcjonera. Już pracował z Ronaldo