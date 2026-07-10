Wstrząs na Anfield! Kluczowa postać odchodzi z Liverpoolu

Liverpool traci czołową postać gabinetów. Michael Edwards zrezygnował z funkcji dyrektora ds. operacji piłkarskich. Działacz przez wiele lat pracował na Anfield.

fot. Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Autokar Liverpoolu

Edwards rezygnuje. Trzęsienie ziemi w Liverpoolu

Liverpool przed startem kolejnego sezonu przejdzie poważną rewolucję w gabinetach. „The Telegraph” informuje o odejściu Michaela Edwardsa. Działacz postanowił zrezygnować z funkcji dyrektora ds. operacji piłkarskich w Fenway Sports Group, właścicielu angielskiego giganta. Wśród kandydatów do zastąpienia go wymienia się głównie Davida Woodfine’a oraz Juliana Warda.

Rozstanie z Edwardsem to bez wątpienia duże wydarzenie dla całej społeczności klubu z Anfield. To człowiek, który w ostatnich latach odpowiadał za najważniejsze dokonania i sukcesy klubu. Skutecznie budował zespół, który walczył o najwyższe cele – ma na swoim koncie wiele znakomitych transferów, czym zapracował na miano jednego z najlepszych dyrektorów sportowych na świecie.

Edwards ma za sobą dwie kadencje na Anfield – pierwsza trwała od 2011 do 2022 roku, choć funkcję zarządczą pełnił dopiero od 2016 roku. W 2024 roku wrócił do klubu, ponownie sięgając po mistrzostwo Anglii.

Po powrocie jego praca była już oceniana gorzej. Duże wątpliwości wzbudzają rekordowe nabytki The Reds – Florian Wirtz czy Alexander Isak. Nie zmienia to faktu, że na dzisiaj odejście Edwardsa jest sporym problemem dla klubu, który musi teraz przejść przebudowę w gabinetach.

Michael Edwards, one of the most influential figures in Liverpool’s modern history, will leave his role as Fenway Sports Group’s chief executive of football operations.



It is a hugely significant development given that Edwards is regarded as one of the best football… pic.twitter.com/hS9h9cTfFz — Telegraph Football (@TeleFootball) July 10, 2026

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie