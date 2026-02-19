Cesc Fabregas znakomicie radzi sobie w roli trenera Como. Jednak w środowym starciu na San Siro Hiszpan przekroczył granicę i starł się z Alexisem Saelemaekersem. Po meczu Massimiliano Allegri wypowiedział się na temat zachowania szkoleniowca rywali.

LaPresse/ Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri i Cesc Fabregas (Milan - Como)

Fabregas kontra… Saelemaekers i Allegri

To, wydarzyło się w 79. minucie meczu Milan – Como, zostanie zapamiętane na długo. Cesc Fabregas postanowił… pociągnąć Alexisa Saelemaekersa za koszulkę. Na kuriozalne zachowanie trenera gości zareagował Massimiliano Allegri, który po chwili obejrzał czerwoną kartkę za swoje zachowanie i został wyrzucony boiska. Do tej sytuacji szkoleniowiec Rossonerich odniósł się na konferencji prasowej.

– Saelemaekers został ściągnięty przez Fabregasa, a ja zostałem wyrzucony z boiska, ponieważ poszedłem tam, żeby bronić swojego zawodnika. Następnym razem wyjdę na boisko i zrobię wślizg – stwierdził opiekun gospodarzy.

Natomiast w trakcie starcia przy linii bocznej Allegri w bezpośredni sposób skomentował postawę Hiszpana. – Jesteś dupkiem, jesteś dzieckiem, które dopiero zaczyna jako trener – miał powiedzieć Włoch, cytowany przez TUTTOmercatoWEB.