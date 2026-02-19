Fabregas przesadził. Tak Allegri nazwał go po meczu

11:06, 19. lutego 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  

Cesc Fabregas znakomicie radzi sobie w roli trenera Como. Jednak w środowym starciu na San Siro Hiszpan przekroczył granicę i starł się z Alexisem Saelemaekersem. Po meczu Massimiliano Allegri wypowiedział się na temat zachowania szkoleniowca rywali.

Massimiliano Allegri i Cesc Fabregas (Milan - Como)
LaPresse/ Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri i Cesc Fabregas (Milan - Como)

Fabregas kontra… Saelemaekers i Allegri

To, wydarzyło się w 79. minucie meczu MilanComo, zostanie zapamiętane na długo. Cesc Fabregas postanowił… pociągnąć Alexisa Saelemaekersa za koszulkę. Na kuriozalne zachowanie trenera gości zareagował Massimiliano Allegri, który po chwili obejrzał czerwoną kartkę za swoje zachowanie i został wyrzucony boiska. Do tej sytuacji szkoleniowiec Rossonerich odniósł się na konferencji prasowej.

– Saelemaekers został ściągnięty przez Fabregasa, a ja zostałem wyrzucony z boiska, ponieważ poszedłem tam, żeby bronić swojego zawodnika. Następnym razem wyjdę na boisko i zrobię wślizg – stwierdził opiekun gospodarzy.

Natomiast w trakcie starcia przy linii bocznej Allegri w bezpośredni sposób skomentował postawę Hiszpana. – Jesteś dupkiem, jesteś dzieckiem, które dopiero zaczyna jako trener – miał powiedzieć Włoch, cytowany przez TUTTOmercatoWEB.

