Ronaldo problemem Portugalii? Selekcjoner jasno stawia sprawę

17:36, 10. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  O Jogo

Jorge Jesus został nowym selekcjonerem reprezentacji Portugalii. Podczas pierwszej konferencji prasowej 71-latek został zapytany o Cristiano Ronaldo.

Jorge Jesus
Obserwuj nas w
Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Jorge Jesus

Ronaldo tematem numer jeden konferencji prasowej kadry

Roberto Martinez zakończył swoją przygodę za sterami reprezentacji Portugalii po przegranej w 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026. Jego następcą został Jorge Jesus. Doświadczony trener podpisał długoletni kontrakt z krajową federacją.

Na premierowej konferencji prasowej nowy selekcjoner nie uniknął pytania o Cristiano Ronaldo. 41-latek, z którym Jorge Jesus pracował w Al-Nassr, to największa gwiazda kadry.

Cristiano Ronaldo nigdy nie będzie problemem dla reprezentacji ani dla mnie. Jest symbolem portugalskiej piłki nożnej, reprezentacji narodowej, Portugalii i to na zawsze przejdzie do historii. Miałem wielką przyjemność pracy z nim w ostatnim roku. Bardzo łatwo się z nim pracuje, o ile zdajesz sobie sprawę, dokąd możemy obaj dojść – stwierdził 71-latek.

ZAKŁAD BEZ RYZYKA na mundial do 50 PLN na start od Betclic! Odbierz z kodem promocyjnym GOALPL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

– Od tego momentu sprawy będą łatwe, ale to będzie zależało od tego, co ja zechcę zrobić. Wiem, że Ronaldo chce kontynuować grę w Al-Nassr. Już mi powiedział, że chce tam zakończyć karierę. Ale dopóki będzie miał warunki, by być powołanym, zrobię to, co uważam za najlepsze dla reprezentacji – dodał Jorge Jesus.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości