Ronaldo problemem Portugalii? Selekcjoner jasno stawia sprawę

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Jorge Jesus

Ronaldo tematem numer jeden konferencji prasowej kadry

Roberto Martinez zakończył swoją przygodę za sterami reprezentacji Portugalii po przegranej w 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026. Jego następcą został Jorge Jesus. Doświadczony trener podpisał długoletni kontrakt z krajową federacją.

Na premierowej konferencji prasowej nowy selekcjoner nie uniknął pytania o Cristiano Ronaldo. 41-latek, z którym Jorge Jesus pracował w Al-Nassr, to największa gwiazda kadry.

– Cristiano Ronaldo nigdy nie będzie problemem dla reprezentacji ani dla mnie. Jest symbolem portugalskiej piłki nożnej, reprezentacji narodowej, Portugalii i to na zawsze przejdzie do historii. Miałem wielką przyjemność pracy z nim w ostatnim roku. Bardzo łatwo się z nim pracuje, o ile zdajesz sobie sprawę, dokąd możemy obaj dojść – stwierdził 71-latek.

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– Od tego momentu sprawy będą łatwe, ale to będzie zależało od tego, co ja zechcę zrobić. Wiem, że Ronaldo chce kontynuować grę w Al-Nassr. Już mi powiedział, że chce tam zakończyć karierę. Ale dopóki będzie miał warunki, by być powołanym, zrobię to, co uważam za najlepsze dla reprezentacji – dodał Jorge Jesus.