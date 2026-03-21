Fabregas może objąć Real Madryt lub Barcelonę

Cesc Fabregas coraz mocniej zaznacza swoją obecność na ławce trenerskiej. Włoskie media nie mają wątpliwości, że szkoleniowiec jest już gotowy na większe wyzwanie. Mógłby poprowadzić Real Madryt lub Barcelonę.

Na zdjęciu: Cesc Fabregas

Fabregas świetnie sobie radzi w Como

Cesc Fabregas przeszedł przez różne szkoły futbolu i zgromadził ogromny kapitał doświadczeń. Nie próbuje jednak kopiować znanych schematów. Como pod jego wodzą funkcjonuje wbrew utartym zasadom Serie A. Zespół świadomie tworzy przestrzeń i narzuca wysokie tempo gry. System 4-2-3-1 znów staje się narzędziem ofensywnej odwagi.

Piłkarze biorą odpowiedzialność za grę i aktywnie uczestniczą w każdym etapie akcji. Ryzyko jest wpisane w styl drużyny, także w działaniach bramkarza. Jean Butez znacząco rozwinął rozumienie gry i dziś wyróżnia się na tle ligi. Trener pracował z nim zarówno nad techniką, jak i podejmowaniem decyzji. To przełożyło się na wymierną jakość.

Istotnym elementem jest również sposób komunikacji Fabregasa. Jego relacje z innymi trenerami bywają napięte i wywołują skrajne opinie. Źródłem tego jest wyrazista osobowość i brak zachowawczości. Mimo niewielkiego doświadczenia szkoleniowego prezentuje dużą pewność siebie. Może liczyć na wsparcie klubu, który zapewnia mu stabilne warunki pracy.

Projekt Como wykracza poza pierwszy zespół i obejmuje rozwój młodzieży. Fabregas od początku angażował się w budowę fundamentów. Jego podejście przyciąga zawodników i wzmacnia strukturę klubu. Nie unika przy tym odważnych decyzji, które pokazują gotowość do eksperymentów. To wciąż etap kształtowania własnej tożsamości.

Kolejnym krokiem może być praca w bardziej wymagającym środowisku. Kluczowe będzie potwierdzenie skuteczności tej metody poza komfortowymi warunkami. Jego pasja do futbolu ma niemal obsesyjny charakter i napędza codzienną pracę. Calciomercato sugeruje, że szkoleniowiec jest już gotowy, by poprowadzić Real Madryt lub Barcelonę. Z tym pierwszy klubem jest już łączony od pewnego czasu.

