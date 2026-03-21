Fabregas może objąć Real Madryt lub Barcelonę

Fabregas świetnie sobie radzi w Como
Cesc Fabregas przeszedł przez różne szkoły futbolu i zgromadził ogromny kapitał doświadczeń. Nie próbuje jednak kopiować znanych schematów. Como pod jego wodzą funkcjonuje wbrew utartym zasadom Serie A. Zespół świadomie tworzy przestrzeń i narzuca wysokie tempo gry. System 4-2-3-1 znów staje się narzędziem ofensywnej odwagi.
Piłkarze biorą odpowiedzialność za grę i aktywnie uczestniczą w każdym etapie akcji. Ryzyko jest wpisane w styl drużyny, także w działaniach bramkarza. Jean Butez znacząco rozwinął rozumienie gry i dziś wyróżnia się na tle ligi. Trener pracował z nim zarówno nad techniką, jak i podejmowaniem decyzji. To przełożyło się na wymierną jakość.
Istotnym elementem jest również sposób komunikacji Fabregasa. Jego relacje z innymi trenerami bywają napięte i wywołują skrajne opinie. Źródłem tego jest wyrazista osobowość i brak zachowawczości. Mimo niewielkiego doświadczenia szkoleniowego prezentuje dużą pewność siebie. Może liczyć na wsparcie klubu, który zapewnia mu stabilne warunki pracy.
Projekt Como wykracza poza pierwszy zespół i obejmuje rozwój młodzieży. Fabregas od początku angażował się w budowę fundamentów. Jego podejście przyciąga zawodników i wzmacnia strukturę klubu. Nie unika przy tym odważnych decyzji, które pokazują gotowość do eksperymentów. To wciąż etap kształtowania własnej tożsamości.
Kolejnym krokiem może być praca w bardziej wymagającym środowisku. Kluczowe będzie potwierdzenie skuteczności tej metody poza komfortowymi warunkami. Jego pasja do futbolu ma niemal obsesyjny charakter i napędza codzienną pracę. Calciomercato sugeruje, że szkoleniowiec jest już gotowy, by poprowadzić Real Madryt lub Barcelonę. Z tym pierwszy klubem jest już łączony od pewnego czasu.
