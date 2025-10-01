Daniele De Rossi blisko powrotu do Serie A. Ten klub może zmienić trenera

Daniele De Rossi niebawem może wrócić do Serie A. Jak podaje Nicolo Schira włoski taktyk jest przymierzany do Torino. Zmiana trenera w Turynie będzie zależeć od wyniku najbliższego meczu.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Daniele De Rossi

Daniele De Rossi kandydatem na trenera Torino

Daniele De Rossi przygodę z zawodem trenera rozpoczął w październiku 2022 roku. Wtedy został zatrudniony w roli szkoleniowca Spal, występującego na poziomie Serie B. W klubie z regionu Emilia-Romania spędził tylko cztery miesiące, prowadząc zespół w 17 meczach. Kolejnym przystankiem w karierze była AS Roma, gdzie wcześniej przez siedemnaście lat występował jako piłkarz.

Na początku De Rossi przejął drużynę tymczasowo po zwolnieniu Jose Mourinho. Dobre wyniki oraz finisz na 6. miejscu w Serie A sprawiły, że 42-latek otrzymał kontrakt na stałe. Jak się później okazało na początku sezonu 2024/2025 został zwolniony.

Od września ubiegłego roku pozostaje bez pracy w roli trenera. W międzyczasie stał się właścicielem Ostiamare, czyli zespołu z Serie D. Mimo to we włoskich mediach pojawiły się informacje, że niebawem może wrócić do najwyższej klasy rozgrywkowej we Włoszech.

Jak podaje Nicolo Schira zagrożony zwolnieniem jest Marco Baroni, czyli szkoleniowiec Torino. W nadchodzący weekend odbędzie się kluczowe w kontekście przyszłości spotkanie z Lazio. Ewentualna porażka Granaty ma przynieść zmianę trenera. Daniele De Rossi znalazł się w kręgu potencjalnych następców. Co więcej, na biurko właściciela trafiło już CV byłego opiekuna Romy. Oprócz niego w grze jest także Alessio Dionisi, czyli były trener m.in. Palermo czy Sassuolo.

Na ten moment Torino po 5. kolejkach zajmuje dopiero 15. miejsce z dorobkiem 4 punktów. Ponadto ich bilans bramkowy to 2:12.