Conte zrezygnował z pracy w Napoli?! De Laurentiis zareagował

De Laurentiis zdementował rezygnację Conte

Nie tak początek sezonu wyobrażało sobie Napoli, czyli aktualny mistrz Włoch. Po 11. kolejkach zajmują co prawda 4. miejsce ze stratą tylko dwóch punktów do lidera, ale ostatnie wyniki i styl gry pozostawiają wiele do życzenia. Neapolitańczycy w pięciu ostatnich meczach Serie A odnieśli tylko dwa zwycięstwa. Co więcej, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, notują serię trzech spotkań bez wygranej.

Kiepskie wyniki wywołały burzę w mediach. Pojawiły się nawet informacje, że Antonio Conte złożył rezygnację z funkcji trenera. Z racji narastającego napięcia na sytuację postanowił zareagować Aurelio De Laurentiis, czyli prezydent Napoli.

De Laurentiis zamieścił na swoim profilu w mediach społecznościowych obszerny komentarz dot. medialnych plotek. Podkreślił, że nie we wszystko, co pojawia się w internecie, należy wierzyć. Jednocześnie przekazał, że z Conte wiąże go szczególna więź.

– Czytam w internecie bajki o rzekomej rezygnacji Conte. Bardzo lubię media społecznościowe, bo są nowoczesnym i szybkim sposobem przekazywania myśli, ale wiecie przecież, że nie zawsze te myśli są słuszne albo godne podzielenia się nimi. Między mną a Conte od zawsze istnieje szczególna więź – taka, która łączy ludzi kierujących się trzema „C”… które bardzo podobają się neapolitańczykom i nie tylko. Kibicom, którzy przeczytali jakieś głupoty, mówię: jestem dumny, że mam u swego boku – u boku Napoli i piłkarzy – prawdziwego człowieka takiego jak Antonio Conte, który potrafi poświęcić każdą sekundę swojego życia swojej pracy, z ogromną hojnością i oddaniem. To najważniejsza gwarancja, jaką można dziś dać klubowi, piłkarzom i wymagającym kibicom takim jak ci z Neapolu – napisał.