Conte wywołał burzę. Inter oburzony jego słowami

Antonio Conte wywołał burzę po zwycięstwie Napoli nad Interem 3:1. Według "La Gazzetty dello Sport" jego wypowiedzi nie spodobały się władzom klubu z Mediolanu, które uznały je za niepotrzebnie prowokacyjne.

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Wypowiedzi Conte rozwścieczyły działaczy Interu Mediolan

Spotkanie Napoli z Interem zakończyło się wynikiem 3:1 dla zespołu Antonio Conte, ale emocje nie skończyły się wraz z ostatnim gwizdkiem. Największe kontrowersje wzbudził rzut karny przyznany gospodarzom po interwencji asystenta Bindoniego. Decyzja arbitra głównego i brak reakcji VAR-u wywołały falę komentarzy, które przeniosły się poza boisko.

Prezydent Interu Beppe Marotta ostro skrytykował sędziów w rozmowie z „DAZN”. – Rzut karny wywołał wściekłość w szatni. To był moment, który zadecydował o przebiegu meczu. Nie wiadomo już, kto ma interweniować – sędzia, VAR czy asystent. Rocchi mówi „koniec z małymi karnymi”, a my widzimy coś przeciwnego – powiedział działacz.

Na te słowa natychmiast zareagował Antonio Conte. Trener Napoli w rozmowie z „DAZN” wbił szpilkę byłemu klubowi, podkreślając, że Inter ma „najlepszy skład w kraju”, ale nie potrafi tego wykorzystać. – Marotta mówi o małym karnym? Różnica między Napoli a Interem polega na tym, że oni wysyłają dyrektorów, by tłumaczyli porażki, a u nas ja biorę odpowiedzialność. Wielka drużyna powinna analizować swoje błędy, a nie szukać alibi. Takie podejście szkodzi piłkarzom i całemu środowisku – skomentował Conte.

Największe oburzenie w siedzibie Interu wzbudziły jednak jego słowa o relacji Marotty z trenerem Cristianem Chivu. Władze klubu odebrały to jako brak szacunku. Sam Conte tłumaczył później, że źle zrozumiał sytuację, sądząc, iż szkoleniowiec Interu nie pojawi się przed kamerami. – Marotta stał się teraz też prezydentem, robi imponującą karierę, ale powinien zostawić głos tym, którzy prowadzili drużynę. W przeciwnym razie umniejsza rolę trenera. Ja zawsze broniłem się sam – powiedział trener Napoli.

Według „La Gazzetty dello Sport” w Interze panuje duże niezadowolenie z tonu wypowiedzi Conte. Klub uznał, że jego komentarze były niepotrzebne i wprowadziły niepotrzebne napięcie między byłym szkoleniowcem a obecnym sztabem Nerazzurrich.

