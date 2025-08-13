Conte studzi oczekiwania wobec Napoli. Klub nie jest na to gotowy

Antonio Conte przyznał, że mimo zdobycia mistrzostwa Napoli wciąż nie jest gotowe do walki o sukcesy na kilku frontach. Trener podkreślił, że liczne transfery wymagają czasu na zbudowanie zespołu.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Conte o Napoli: za wcześnie na rywalizację na kilku frontach

Antonio Conte rozpoczął przygotowania do nowego sezonu jako obrońca tytułu mistrza Włoch, ale zaznacza, że jego drużyna wciąż jest „w trakcie budowy”. Napoli latem sprowadziło wielu nowych piłkarzy, w tym Kevina De Bruyne, Noę Langa czy Lorenzo Lukkę.

– Wszystkie zespoły, które sprowadziły wielu nowych graczy, potrzebują czasu – stwierdził Conte. – Jestem zadowolony z pracy chłopaków, zarówno tych, którzy byli tu wcześniej, jak i nowych, ale potrzebujemy czasu, by wprowadzić ich w nasze mechanizmy i idee taktyczne.

Szkoleniowiec podkreślił, że przebudowa kadry wymaga cierpliwości. – Od mojego przyjścia podpisaliśmy kontrakty z trzynastoma piłkarzami i sprzedaliśmy siedmiu, w tym kilku topowych. To wciąż etap odbudowy. Wygranie tytułu było czymś niezwykłym, ale teraz musimy zrobić drugi krok, zanim pomyślimy o trzecim. Chcemy skompletować drużynę, która będzie w stanie rywalizować w kilku turniejach.

Conte wyjaśnił też, że odejścia takich zawodników jak Giacomo Raspadori były wynikiem ich decyzji. – Wszyscy, którzy odeszli, prosili o transfer. Drzwi są otwarte dla każdego, kto chce zmienić klub. Chciał spróbować swoich sił w Atletico Madryt i to jego wybór.

Jednym z liderów pozostaje Romelu Lukaku, który w poprzednim sezonie był kluczowy w drodze po Scudetto. – Romelu był fundamentalny dla mistrzostwa. Teraz ma pełny okres przygotowawczy, którego brakowało mu od lat. Jest w pełnej dojrzałości i musi być jednym z liderów.

