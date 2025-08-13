Lookman ignoruje Atalantę. Transfer do Interu zależy od Fulham

Ademola Lookman od kilkunastu dni nie pojawia się na treningach Atalanty. Według "Calciomercato" Inter szykuje nową ofertę, a w tle trwa gra o Rodrigo Muniza z Fulham.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Ademola Lookman

Lookman w konflikcie z Atalantą, a Inter czeka

Ademola Lookman od blisko dziesięciu dni nie stawia się w ośrodku treningowym Atalanty w Zingonii. Nigeryjski napastnik przebywa w Londynie i trenuje indywidualnie, nie odpowiadając na próby kontaktu ze strony działaczy klubu z Bergamo.

W stolicy Anglii jest również dyrektor generalny Atalanty Luca Percassi. Powodem wizyty jest poszukiwanie następcy Mateo Reteguiego, sprzedanego do Al-Qadsiah za 68,25 mln euro. Pierwszym celem był Jean-Philippe Mateta z Crystal Palace, ale klub z Premier League nie zamierzał go sprzedawać. Teraz głównym kandydatem jest Brazylijczyk Rodrigo Muniz z Fulham.

Sytuacja na rynku transferowym może przerodzić się w trójstronną operację z udziałem Interu, Atalanty i Fulham. Angielski klub jest faworytem w walce o Mehdi Taremiego, piłkarza Nerazzurrich, który trafił do Mediolanu rok temu z Porto. Fulham oczekuje 45 mln euro za Muniza. Atalanta jest gotowa wycenić Lookmana na 55 mln euro.

Inter, po odrzuconej ofercie 42 mln euro plus 3 mln bonusów, może podnieść propozycję do 45 mln euro plus kolejne 5 mln bonusów. Klub ma już porozumienie z piłkarzem w sprawie czteroletniego kontraktu o wartości 4,5 mln euro netto rocznie. W tle pozostaje zainteresowanie Napoli, które bardziej skupia się nad powrotem Eljifa Elmasa z Lipska.

Do Fulham może też trafić Kevin ze Szachtara Donieck. 21-letni brazylijski skrzydłowy był wcześniej łączony z Interem i Bologną, jednak teraz priorytetem wydaje się przenosiny na Craven Cottage.

