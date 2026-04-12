Inter wrócił w wielkim stylu! Como na kolanach, scudetto o krok [WIDEO]

Inter Mediolan przegrywał różnicą dwóch bramek, ale finalnie pokonał Como (4:3). Dla Nerazzurrich strzelali Marcus Thuram i Denzel Dumfries. Podopieczni Cristiana Chivu są o krok od zdobycia tytułu.

Inter Mediolan wykorzystał potknięcie Napoli oraz wpadkę Milanu. Na zakończenie niedzieli Nerazzurri zdobyli komplet punktów w starciu z Como. Choć przegrywali już dwiema bramkami, odwrócili losy spotkania, wygrywając (4:3). W efekcie są o krok od mistrzostwa Włoch. Worek z bramkami rozwiązał się dopiero w 36. minucie, ale potem gole padały hurtowo.

Jako pierwszy na listę strzelców wpisał się Alex Valle. Hiszpan znalazł się w odpowiednim miejscu i dobił strzał Nico Paza.

Argentyńczyk chwilę później poprawił skuteczność i sam wpisał się na listę strzelców. Najpierw futbolówkę złapał bramkarz Jean Butez, który długim podaniem znalazł Nico Paza. Pomocnik wykonał samotny rajd i uderzył na bramkę po rękawicy Yanna Sommera. Inter od razu ruszył do odrabiania strat, a pierwsza bramka padła po dwóch minutach. Gola kontaktowego zdobył Marcus Thuram.

Drugą połowę Nerazzurri rozpoczęli od szybkich dwóch bramek. Do remisu doprowadził w 49. minucie Marcus Thuram. Francuz drugie trafienie zdobył po błędzie obrońców, a następnie wystarczyło przelobować golkipera, który wyszedł stanowczo za daleko.

Dziesięć minut po golu Thurama do siatki trafił Denzel Dumfries. Wahadłowy wyprowadził Il Biscione na prowadzenie, wykorzystując dośrodkowanie w pole karne, po którym skierował piłkę głową do siatki. Kolejną bramkę, która przesądziła o wyniku, zdobył w 72. minucie. Pod sam koniec Como zmniejszyło rozmiary porażki. Lucas Da Cunha wykorzystał rzut karny.

Zwycięstwo z Como sprawia, że Inter ma już 9 punktów przewagi nad drugim Napoli i aż 12 nad trzecim Milanem. Do końca sezonu pozostało tylko 6 spotkań. Niewykluczone, że w miniony weekend walka o scudetto została rozstrzygnięta.

Como 3:4 Inter Mediolan (36′ Valle, 45′ Paz, k. 89′ Da Cunha – 45+2′, 49′ Thuram, 59′, 72′ Dumfries)