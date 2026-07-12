Juventus ruszył po nowego napastnika. Pierwsza oferta już złożona

Juventus wykonał pierwszy krok w sprawie transferu Mateo Pellegrino. Bianconeri złożyli Parmie oficjalną ofertę za argentyńskiego napastnika, który ma być jednym z głównych kandydatów do wzmocnienia ataku Luciano Spallettiego.

Ag.FotoMorAle / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Parma odrzuciła propozycję Juventusu

Według „Tuttosport”, Juventus chce jak najszybciej sprowadzić kolejnego napastnika, niezależnie od trwających rozmów dotyczących Randala Kolo Muaniego oraz nierozwiązanej przyszłości Dusana Vlahovicia. Na czele listy życzeń znalazł się Mateo Pellegrino z Parmy.

Turyńczycy zaproponowali wypożyczenie z obowiązkiem wykupu. Oferta zakłada roczne wypożyczenie oraz wykup za 30 milionów euro po spełnieniu łatwego do osiągnięcia warunku, którym ma być zajęcie przez Juventus miejsca w czołowej dziesiątce Serie A.

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Parma odrzuciła jednak propozycję. Nie chodzi o samą wycenę zawodnika, lecz o formę płatności. Klub oczekuje pieniędzy już teraz, aby móc szybko znaleźć następcę Argentyńczyka. W grę wchodzi sprzedaż definitywna za około 30 milionów euro lub znacznie wyższa opłata za wypożyczenie.

Rozmowy mają być jednak bardzo zaawansowane, a kolejne kontakty między klubami zaplanowano na najbliższe godziny. Sam Pellegrino ma preferować transfer do Juventusu, mimo że interesują się nim również zespoły z Premier League i La Liga.

Do sprawy odniósł się także dyrektor generalny Parmy Federico Cherubini. – Jest za wcześnie, by powiedzieć, czy odejdzie. To normalne, że po tym, co pokazał w ostatnich dwóch sezonach, wzbudza zainteresowanie dużych klubów. Jeśli jednak zgodzimy się na jego sprzedaż, to tylko dlatego, że uznamy, iż otrzymaliśmy środki, które pozwolą nam dalej się rozwijać – powiedział w rozmowie cytowanej przez „Gazzettę di Parma”.