Milan zrobi wszystko, by go zatrzymać. Ważne spotkanie ws. gwiazdy

Adrien Rabiot pozostaje jednym z absolutnych priorytetów Milanu przed nowym sezonem. Władze klubu nie zamierzają dopuścić do odejścia francuskiego pomocnika, a w ostatnich dniach doszło do ważnego spotkania.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Milan uspokaja kibiców ws. Rabiota

Według „La Gazzetta dello Sport” Veronique Rabiot spotkała się z synem w Bostonie, gdzie reprezentacja Francji przebywa podczas mistrzostw świata. Piłkarze Didiera Deschampsa mieli kilka godzin wolnego, a rodzinny obiad był okazją do rozmów o przyszłości zawodnika i jego sytuacji w Milanie.

Rossoneri pozostają spokojni. Wcześniej właściciel klubu Gerry Cardinale miał otrzymać zapewnienie od otoczenia piłkarza, że nie prowadzi on rozmów w sprawie transferu do innego zespołu. Amerykański właściciel chce zrobić wszystko, aby spełnić oczekiwania Rubena Amorima, który uważa Rabiota za jednego z kluczowych zawodników.

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Francuz ma ważny kontrakt do 2028 roku i zarabia blisko pięć milionów euro netto za sezon. Ponadto Milan jest przekonany, że trudno będzie mu znaleźć korzystniejsze warunki w innym klubie.

Zainteresowanie sytuacją pomocnika wykazuje Napoli. Massimiliano Allegri chętnie ponownie współpracowałby z Rabiotem i wskazał jego nazwisko jako jeden z priorytetów transferowych. Klub z Neapolu nie może jednak rozpocząć konkretnych działań, dopóki nie sfinalizuje kilku sprzedaży.

Milan zamierza wykorzystać ten czas. Według włoskich mediów Cardinale jasno dał do zrozumienia, że nie chce wzmacniać bezpośredniego rywala w walce o najwyższe cele. Wszystko wskazuje więc na to, że Rossoneri zrobią wszystko, aby zatrzymać jednego ze swoich najważniejszych piłkarzy.