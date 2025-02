Christian Pulisic podjął decyzję. Negocjacje na ostatniej prostej

Christian Pulisic jest bardzo blisko przedłużenia kontraktu z Milanem. Nowa umowa skrzydłowego będzie obowiązywała do 30 czerwca 2029 roku, a piłkarz otrzyma stosowną podwyżkę - podaje w czwartek włoski dziennik La Gazzetta dello Sport.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Christian Pulisic

AC Milan zatrzyma Christiana Pulisica? Zaawansowane rozmowy

Od kilku sezonów Christian Pulisic jest jednym z kluczowych zawodników Milanu. Nic więc dziwnego, że włodarze mediolańskiego giganta robią wszystko, co w ich mocy, żeby zatrzymać na dłużej swojego czołowego piłkarza. Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez włoski dziennik “La Gazzetta dello Sport” władze słynnego klubu są już bardzo blisko osiągnięcia tego celu. Rozmowy między stronami w sprawie przedłużenia kontraktu są bowiem na zaawansowanym etapie.

Aktualna umowa 26-letniego skrzydłowego jest ważna do 30 czerwca 2027 roku, a nowy kontrakt 76-krotnego reprezentanta Stanów Zjednoczonych miałby obowiązywać do zakończenia kampanii 2028/2029. Wszystko wskazuje na to, że Christian Pulisic otrzyma sporą podwyżkę wynagrodzenia za świetną grę w ostatnich miesiącach. Prawy napastnik z powodzeniem występuje w barwach ekipy Rossonerich od lipca 2023 roku, gdy trafił na San Siro za niespełna 21 milionów euro z Chelsea.

Wcześniej mierzący 177 centymetrów atakujący grał w Borussii Dortmund, natomiast swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w macierzystej akademii – Pennsylvania Classics. Christian Pulisic w koszulce Milanu rozegrał łącznie 84 spotkania, zdobył 27 bramek i zanotował 20 asyst. Portal “Transfermarkt” szacuje wartość rynkową gwiazdora na 50 milionów euro.