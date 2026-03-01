Chivu zabrał głos ws. mistrzostwa Włoch. Na to zwrócił uwagę

09:15, 1. marca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Football Italia

Inter pokonał Genoę 2:0 i odniósł ósme kolejne zwycięstwo w Serie A, lecz Cristian Chivu tonuje nastroje. W rozmowie ze "Sky Sport Italia" trener podkreślił, że walka o scudetto wciąż pozostaje otwarta.

Christian Chivu
Obserwuj nas w
Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Christian Chivu

Inter notuje znakomitą serię w Serie A

Inter potrzebował reakcji po bolesnym odpadnięciu z Ligi Mistrzów z Bodo/Glimt, gdy przegrał oba mecze barażowe. Spotkanie z Genoą długo nie układało się po myśli gospodarzy. Przełamanie przyniósł efektowny wolej Federico Dimarco. Wynik ustalił Hakan Calhanoglu z rzutu karnego podyktowanego za zagranie ręką Alexa Amorima.

Zwycięstwo dało Nerazzurrim chwilową przewagę 13 punktów nad drugim zespołem w tabeli. Inter wygrał 14 z ostatnich 15 meczów ligowych. To imponująca seria, zwłaszcza w zestawieniu z rozczarowaniem w Europie. Zespół rozegrał 16 spotkań w niespełna 50 dni.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

– Byliśmy świadomi znaczenia tego meczu z powodu tego, co zrobiliśmy i co chcemy zrobić w końcowych tygodniach sezonu – powiedział trener. – Biorę te trzy punkty z zadowoleniem, bo nie było łatwo, mierzyliśmy się z drużyną w dobrej formie, która potrafi sprawiać problemy. Dimarco jest w najlepszej formie i pomaga nam realizować ambicje, podobnie jak wszyscy zawodnicy – dodał szkoleniowiec.

Chivu przypomina jednak, że do końca rozgrywek pozostało 11 kolejek i 33 punkty do zdobycia. – Przygotowujemy każdy mecz najlepiej jak potrafimy, mentalnie i fizycznie, traktując każdego rywala tak samo – powiedział trener. – Scudetto nie jest jeszcze wygrane. Mieliśmy wzloty i upadki, ale chcemy budować na tym, co pokazaliśmy w ostatnich dwóch i pół miesiąca – podkreślił.

Przed Interem półfinał Coppa Italia z Como oraz ligowe derby z Milanem. – Wszyscy 24 zawodnicy ciężko pracują i mają mentalność zwycięzców, nigdy nie narzekają i zawsze akceptują rzeczywistość – zapewnił trener. Tylko dwa razy w historii klub miał co najmniej 67 punktów po 27 kolejkach.

Zobacz również: Tyle Widzew musiałby zapłacić Jovicevicowi za zwolnienie. Wielka pensja Chorwata! [NASZ NEWS]