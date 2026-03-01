Chivu zabrał głos ws. mistrzostwa Włoch. Na to zwrócił uwagę

Inter pokonał Genoę 2:0 i odniósł ósme kolejne zwycięstwo w Serie A, lecz Cristian Chivu tonuje nastroje. W rozmowie ze "Sky Sport Italia" trener podkreślił, że walka o scudetto wciąż pozostaje otwarta.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Christian Chivu

Inter notuje znakomitą serię w Serie A

Inter potrzebował reakcji po bolesnym odpadnięciu z Ligi Mistrzów z Bodo/Glimt, gdy przegrał oba mecze barażowe. Spotkanie z Genoą długo nie układało się po myśli gospodarzy. Przełamanie przyniósł efektowny wolej Federico Dimarco. Wynik ustalił Hakan Calhanoglu z rzutu karnego podyktowanego za zagranie ręką Alexa Amorima.

Zwycięstwo dało Nerazzurrim chwilową przewagę 13 punktów nad drugim zespołem w tabeli. Inter wygrał 14 z ostatnich 15 meczów ligowych. To imponująca seria, zwłaszcza w zestawieniu z rozczarowaniem w Europie. Zespół rozegrał 16 spotkań w niespełna 50 dni.

– Byliśmy świadomi znaczenia tego meczu z powodu tego, co zrobiliśmy i co chcemy zrobić w końcowych tygodniach sezonu – powiedział trener. – Biorę te trzy punkty z zadowoleniem, bo nie było łatwo, mierzyliśmy się z drużyną w dobrej formie, która potrafi sprawiać problemy. Dimarco jest w najlepszej formie i pomaga nam realizować ambicje, podobnie jak wszyscy zawodnicy – dodał szkoleniowiec.

Chivu przypomina jednak, że do końca rozgrywek pozostało 11 kolejek i 33 punkty do zdobycia. – Przygotowujemy każdy mecz najlepiej jak potrafimy, mentalnie i fizycznie, traktując każdego rywala tak samo – powiedział trener. – Scudetto nie jest jeszcze wygrane. Mieliśmy wzloty i upadki, ale chcemy budować na tym, co pokazaliśmy w ostatnich dwóch i pół miesiąca – podkreślił.

Przed Interem półfinał Coppa Italia z Como oraz ligowe derby z Milanem. – Wszyscy 24 zawodnicy ciężko pracują i mają mentalność zwycięzców, nigdy nie narzekają i zawsze akceptują rzeczywistość – zapewnił trener. Tylko dwa razy w historii klub miał co najmniej 67 punktów po 27 kolejkach.

Zobacz również: Tyle Widzew musiałby zapłacić Jovicevicowi za zwolnienie. Wielka pensja Chorwata! [NASZ NEWS]