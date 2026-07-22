Juventus ma nowy plan. Napastnik z Premier League wraca na celownik

10:48, 22. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Juventus wciąż nie może dopiąć transferu Randala Kolo Muaniego. Rozbieżności z Paris Saint-Germain sprawiają, że turyński klub ponownie rozważa sprowadzenie Jean Philippe'a Matety.

Luciano Spalletti
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Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Kolo Muani coraz dalej od Juventusu

Priorytetem Juventusu pozostaje Randal Kolo Muani, jednak rozmowy z Paris Saint-Germain utknęły w martwym punkcie. Według „Tuttosport” działacze Starej Damy zaoferowali 38 milionów euro w formule płatnego wypożyczenia z obowiązkiem wykupu po awansie do europejskich pucharów. Francuski klub oczekuje jednak co najmniej 50 milionów euro, dlatego porozumienie wciąż wydaje się odległe.

Jednym z rozwiązań mogłoby być uwzględnienie procentu od przyszłej sprzedaży zawodnika. Jeśli jednak PSG nie zmieni stanowiska, Juventus skieruje uwagę na Jean Philippe’a Matetę z Crystal Palace.

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Napastnik miał już wcześniej znajdować się na liście życzeń Turyńczyków. Zimą klub był gotowy przeznaczyć na jego sprowadzenie nawet 33 miliony euro w ramach wypożyczenia z opcją wykupu. Ostatecznie transfer nie doszedł do skutku, ponieważ Francuz zmagał się z urazem, który wykluczył go z gry na kilka tygodni.

Obecnie sytuacja wygląda inaczej. Mateta wrócił do pełni sił i wstrzymał rozmowy z Crystal Palace dotyczące przedłużenia kontraktu, ponieważ liczy na transfer do jednego z europejskich gigantów. W Juventusie wierzą, że napastnik mógłby z powodzeniem odnaleźć się w realiach Serie A, jeśli negocjacje w sprawie Kolo Muaniego zakończą się niepowodzeniem.