Real Madryt wycenił gwiazdorski transfer. Tyle może zapłacić

23:05, 22. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  ESPN

Real Madryt otwiera się na możliwość sprowadzenia gwiazdy Manchesteru City. Transfer Rodriego jest wyceniany na Santiago Bernabeu na 60 milionów euro - ujawnia ESPN.

Jose Mourinho
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PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Perez się sprzeciwia, Real i tak chce Rodriego

Real Madryt niegdyś mocno zabiegał o Rodriego, ale ten temat wydawał się zamknięty. Znakomite występy podczas mistrzostw świata i tytuł najlepszego piłkarza turnieju sprawił, że jego nazwisko znów zaczęło górować w gabinetach na Santiago Bernabeu. Działacze klubu ponownie otworzyli się na możliwość jego transferu. Wiele wskazuje na to, że dojdzie do niego jeszcze podczas obecnego lata.

Co ciekawe, w klubie nie ma jednomyślności. Przeciwnikiem transferu Rodriego jest Florentino Perez, a jego główny argument to historia kontuzji gwiazdora. Faktem jest, że ma on za sobą poważny uraz i bardzo długą przerwę od gry, ale wygląda na to, że wrócił do swojej optymalnej dyspozycji i znów gra na miarę zawodnika, który sięgnął po Złotą Piłkę.

Opinia Pereza absolutnie nie przekreśla tego transferu. W rzeczywistości tego lata nie ingeruje zbyt mocno w ruchy kadrowe – sprzeciwiał się chociażby Bernardowi Silvie, który i tak wylądował na Santiago Bernabeu. Kandydatura Rodriego zbiera duże poparcie w pionie sportowym, a co najważniejsze – on sam także marzy o takim transferze.

Na dzisiaj kwestia przyszłości Hiszpana pozostaje otwarta. Real Madryt wycenia go na 60 milionów euro – bierze pod uwagę jego wiek oraz fakt, że w przyszłym roku wygasa umowa z Manchesterem City.

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