Manchester United poważnie interesuje się Manu Kone. Tymczasem gwiazda AS Romy może obrać sensacyjny kierunek. Francuz znalazł się również na radarze Al-Ahli - przekazuje "Sky Sports".

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Manu Kone nie dla Manchesteru United?! Saudyjczycy wkraczają do gry

Manchester United ma jasno określony cel na letnie okienko transferowe – wzmocnić rywalizację w środku pola. Angielski zespół pozyskał już dwóch zawodników, ale to nie koniec ich ruchów. Na celowniku Czerwonych Diabłów znajduje się także Manu Kone. „Sky Sports” przekazuje, że pomocnik AS Romy wcale nie musi wylądować na Old Trafford. Do walki o przyjście Francuza włączyło się również Al-Ahli.

Saudyjczycy mogą zatem pokrzyżować plany Manchesteru United. Sam Manu Kone jednak preferuje przeprowadzkę do Premier League. Jednak Al-Ahli może zapewnić Francuzowi większą pensję, a Czerwone Diabły starają się na tym oszczędzać. Nic dziwnego, że rośnie zainteresowanie reprezentantem Trójkolorowych. Zawodnik ma za sobą bardzo udane Mistrzostwa Świata 2026.

Manu Kone ma zatem w czym wybierać. Francuz musi zdecydować, czy postawić na rozwój sportowy w Manchesterze United, czy skusić się na ogromne zarobki. Ostateczna decyzja będzie należała do Francuza, który w najbliższych tygodniach wybierze kierunek swojej dalszej kariery. Nie można także wykluczać jego pozostania w stolicy Włoch.

Dotychczas Manu Kone rozegrał 82 spotkania w koszulce AS Romy. Francuski pomocnik zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył sześć asyst.