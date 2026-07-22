PSG rusza po objawienie mundialu. Giganci już ustawiają się w kolejce

15:47, 22. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Corriere della Sera

Paris Saint-Germain nie zamierza ograniczać się do jednego celu transferowego. Francuski gigant przygotował już alternatywny plan na wypadek niepowodzenia negocjacji.

Luis Enrique
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fot. Nderim Kaceli / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

50 milionów euro na stole? PSG analizuje coraz głośniejszą opcję

Paris Saint-Germain aktywnie pracuje nad wzmocnieniem formacji ofensywnej przed startem nowego sezonu. Mistrzowie Francji monitorują kilka nazwisk, a jedno z nich zyskuje w klubowych gabinetach coraz większe uznanie. Jak informuje włoski dziennik „Corriere della Sera”, na radarze Paryżan znalazł się Charles De Ketelaere z Atalanty.

Reprezentant Belgii jest rozważany jako alternatywa dla Maghnesa Akliouche’a, który od wielu tygodni znajduje się w kręgu zainteresowań PSG. Władze klubu chcą jednak zabezpieczyć się na wypadek komplikacji związanych z transferem zawodnika AS Monaco i dlatego analizują inne opcje dostępne na rynku.

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De Ketelaere zwrócił na siebie uwagę nie tylko dzięki występom w Serie A. Duże wrażenie zrobił również podczas MŚ 2026. W barwach reprezentacji Belgii zdobył trzy bramki i dołożył asystę, będąc jednym z najważniejszych ogniw swojej drużyny aż do ćwierćfinałowego starcia z Hiszpanią.

Według informacji przekazanych przez źródło, Atalanta jest gotowa rozważyć sprzedaż swojego piłkarza. Klub z Bergamo oczekuje jednak oferty oscylującej na poziomie mniej więcej 50 milionów euro. To kwota, która nie stanowi większego problemu dla PSG, szczególnie jeśli działacze uznają Belga za priorytet.

Atutem zawodnika pozostaje jego wszechstronność. Może występować jako środkowy napastnik, fałszywa dziewiątka, ofensywny pomocnik czy skrzydłowy. W minionym sezonie zanotował pięć trafień i siedem asyst we wszystkich rozgrywkach.

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