Manchester United i Chelsea stoczą bój o gwiazdę Bologni

Manchester United oraz Chelsea stoczą walkę o transfer z Serie A. Na ich celowniku znalazł się Jonathan Rowe z Bologni. Angielski skrzydłowy wzbudza również zainteresowanie Aston Villi oraz Newcastle United - donosi Ekrem Konur.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bologni

Jonathan Rowe łączony z Manchesterem United i Chelsea

Jonathan Rowe może wkrótce wrócić na boiska Premier League. Jak informuje Ekrem Konur, skrzydłowy Bologni znalazł się na radarze Manchesteru United oraz Chelsea. Oba angielskie kluby uważnie monitorują sytuację zawodnika i rozważają złożenie oferty jeszcze podczas letniego okienka transferowego.

Czerwone Diabły i The Blues nie są jednak jedynymi zainteresowanymi. Wspomniane źródło zdradza, że Anglik znajduje się również w kręgu zainteresowań Aston Villi oraz Newcastle United. Zarówno The Villans, jak i Sroki także poszukują wzmocnień ofensywy i bacznie przygląda się sytuacji piłkarza, który ma za sobą udany sezon na włoskich boiskach.

Bologna nie zamierza jednak ułatwiać negocjacji. Władze włoskiego klubu nie są chętne do sprzedaży Jonathana Rowe’a. A jeśli już miałyby usiąść do rozmów, oczekują kwoty w granicach od 45 do 50 milionów euro. To sprawia, że ewentualny transfer będzie wymagał od zainteresowanych klubów sporego wysiłku finansowego. Najbliższe tygodnie mogą okazać się kluczowe dla przyszłości Anglika.

Jonathan Rowe dotychczas rozegrał 43 spotkania w koszulce Bologni. Angielski skrzydłowy zdołał ośmiokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył pięć asyst.