Real Madryt tego lata może pozbyć się Franco Mastantuono. Młody Argentyńczyk może obrać kurs na Serie A, ponieważ znalazł się na celowniku Fiorentiny - przekazuje "Calciomercato".

saolab / Alamy Na zdjęciu: Franco Mastantuono

Fiorentina chce Franco Mastantuono

Przyszłość Franco Mastantuono na Estadio Santiago Bernabeu nie jest jeszcze przesądzona. Real Madryt nadal wiąże ogromne nadzieje z młodym zawodnikiem, ale jednocześnie rozważa możliwość wypożyczenia go, aby ten mógł regularnie pojawiać się na boisku i nabierać doświadczenia. Tymczasem serwis „Calciomercato” donosi że, zainteresowanie Argentyńczykiem wykazuje Fiorentina.

Klub z Serie A widzi we Franco Mastantuono bardzo ciekawą opcję i może spróbować sprowadzić go tego lata. W tym przypadku w grę najprawdopodobniej wchodziłby jednak tylko czasowy transfer, a nie definitywne rozstanie z Realem Madryt. Utalentowany Argentyńczyk we Florencji miałby szansę na regularne występy, a to mocno wpłynęłoby na jego dalszy rozwój

Nie jest to pierwszy raz, gdy Franco Mastantuono jest łączony z przeprowadzką do Włoch. Wcześniej zainteresowanie jego usługami wykazywał Juventus, który również chciał pozyskać utalentowanego Argentyńczyka. Teraz w walce o pozyskanie 18-latka liczy się Fiorentina. Królewscy mają teraz czas, aby podjąć decyzję dotyczącą dalszego rozwoju młodego zawodnika.

Franco Mastantuono dotychczas 35 spotkań w koszulce Realu Madryt. Skrzydłowy zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.