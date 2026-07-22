Tyle zgarnie Modrić za kolejny sezon gry w Milanie

Luka Modrić zostanie w Milanie na kolejny sezon. Wszystkie szczegóły nowej umowy są już uzgodnione, a oficjalne potwierdzenie ma pojawić się w najbliższych dniach, donosi "Calciomercato".

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Modrić zostaje w Milanie

Jeszcze niedawno przyszłość Luki Modricia w Milanie stała pod znakiem zapytania. Brak awansu do Ligi Mistrzów i odejście Massimiliano Allegriego mogły doprowadzić do rozstania z doświadczonym pomocnikiem. Ostatecznie rozmowy z klubowymi władzami oraz nowym trenerem Rubenem Amorimem przekonały Chorwata do pozostania.

Według włoskich mediów strony osiągnęły już ustne porozumienie w sprawie nowego kontraktu. Modrić wyraził zgodę na przedłużenie współpracy o kolejny rok i ma związać się z Milanem umową obowiązującą do czerwca 2027 roku. Oficjalny komunikat jest już tylko kwestią czasu.

Nowy kontrakt ma gwarantować byłemu zdobywcy Złotej Piłki około 3,5 miliona euro netto za sezon. Oznacza to, że 40-letni pomocnik będzie zarabiał tyle samo, ile otrzymywał na mocy poprzedniej umowy.

Wraz z przyjściem Rubena Amorima zmieni się jednak rola Modricia w zespole. Portugalczyk planuje ostrożniej zarządzać minutami doświadczonego pomocnika, aby utrzymać go w optymalnej dyspozycji przez cały sezon. Chorwat nadal ma pozostać jednym z liderów szatni, lecz będzie wykorzystywany w bardziej kontrolowany sposób.