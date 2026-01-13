Calhanoglu kontuzjowany! Długa przerwa, padła data powrotu

Hakan Calhanoglu doznał kontuzji mięśnia płaszczkowatego. Inter Mediolan opublikował komunikat w tej sprawie. Przerwa piłkarza ma potrwać mniej więcej miesiąc - informuje Pasquale Guarro.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Hakan Calhanoglu

Inter Mediolan stracił ważnego piłkarza. Calhanoglu doznał kontuzji

Inter Mediolan na półmetku rozgrywek zajmuje 1. miejsce w Serie A. Na ten moment podopieczni Cristiana Chivu wypracowali sobie trzypunktową przewagę nad AC Milanem i czteropunktową nad obecnym mistrzem, czyli SSC Napoli. W ostatniej kolejce Nerazzurri spotkali się w bezpośrednim starciu z Neapolitańczykami. Hit na Giuseppe Meazza zakończył się remisem (2:2).

Jedną z bramek w tamtym spotkaniu zdobył Hakan Calhanoglu. Turek wykorzystał rzut karny w drugiej połowie, wyprowadzając Inter na prowadzenie. Swój występ zakończył w 88. minucie, a na boisku zastąpił go Petar Sucić. Kilka dni później okazało się jednak, że pomocnik doznał kontuzji. Klub z Mediolanu wydał oficjalny komunikat w sprawie stanu zdrowia 31-letniego zawodnika.

„Hakan Calhanoglu przeszedł rezonans magnetyczny w Instytucie Klinicznym Humanitas w Rozzano. Badania wykazały naciągnięcie lewego mięśnia płaszczkowatego. Jego stan zostanie oceniony w najbliższych dniach” – czytamy w komunikacie Interu Mediolan.

Włoski dziennikarz Pasquale Guarro przekazał, że przerwa Calhanoglu będzie dość długa. Na pewno opuści dwa ostatnie mecze w Lidze Mistrzów z Arsenalem i Borussią Dortmund. Plan zakłada, że wróci dopiero na starcie z Juventusem w Serie A (15 lutego) ewentualnie kilka dni wcześniej. Jeśli okaże się to prawdą, Calhanoglu opuści aż siedem najbliższych spotkań Interu Mediolan.