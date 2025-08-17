Były piłkarz Lecha Poznań kapitanem Udinese. Runjaić mu zaufał

Kosta Runjaić wybrał nowego kapitana Udinese, którym został Jesper Karlstroem. Szwed w przeszłości był piłkarzem Lecha Poznań. Z Ekstraklasy odszedł w 2024 roku za 2 miliony euro.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Kosta Runjaic

Jesper Karlstroem nowym kapitanem Udinese

Udinese ma za sobą przyzwoity sezon, w którym ostatecznie zajęli 12. miejsce w Serie A. Od kampanii 2024/2025 trenerem zespołu jest Kosta Runjaić, czyli były szkoleniowiec m.in. Legii Warszawa oraz Pogoni Szczecin. W drużynie z Bluenergy Stadium jest jeszcze kilka innych osób związanych przeszłością z Ekstraklasą. W sztabie szkoleniowym z 54-latkiem pracują Przemysław Małecki i Alex Trukan.

Ponadto latem 2024 roku za 2 miliony euro do Udinese trafił Jesper Karlstroem. Szwed bardzo szybko wywalczył sobie miejsce w wyjściowej jedenastce. Łącznie zagrał w poprzednim sezonie w 37 meczach, notując 3 asysty. Na murawie spędził 3190 minut.

Nic więc dziwnego, że zapracował sobie na duże zaufanie u Kosty Runjaicia, który przed startem rozgrywek Serie A mianował go nowym kapitanem Udinese. 30-latek będzie od teraz grał z opaską na ramieniu, a jego zastępcą, czyli wicekapitanem będzie Sandi Lovrić.

Karlstroem spędził w Ekstraklasie ponad trzy lata, będąc piłkarzem Lecha Poznań w latach 2021-2024. Łącznie w barwach Kolejorza rozegrał 144 mecze, w których zdobył 4 bramki i zanotował 9 asyst. Na swoim koncie ma mistrzostwo Polski w sezonie 2021/22.

Warto dodać, że od niedawna zawodnikiem Udinese jest Jakub Piotrowski. Reprezentant Polski przeniósł się na Półwysep Apeniński z Łudogorca Razgrad za ok. 3 miliony euro. Oprócz tego drużynę wzmocnili m.in. Lennon Miller, Leonardo Buta czy Arthur Atta.