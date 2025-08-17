Kiwior jednak opuści Arsenal?! Znany klub walczy o Polaka

Jakub Kiwior w najbliższym czasie może opuścić Arsenal. Z informacji serwisu Meczyki.pl wynika, że FC Porto wciąż liczy na transfer Polaka. Ostateczne słowo należeć będzie jednak do Mikela Artety.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Porto i Arsenal prowadzą rozmowy ws. transferu Kiwiora

Jakub Kiwior cieszy się dużym zainteresowaniem na rynku transferowym. Na przełomie lipca i sierpnia Arsenal otrzymał ofertę za reprezentanta Polski. FC Porto chciało wypożyczyć obrońcę z obowiązkiem wykupu. 27 milionów euro nie przekonało Kanonierów, aby pozbyć się środkowego obrońcy. Media spekulowały, że potencjalna kwota, jaka przekona The Gunnes to 35 mln euro.

W niedzielę rano (17 sierpnia) pojawiły się wieści, że Kiwior jest obserwowany przez trzy kluby z Premier League. Chodzi o Crystal Palace, Everton i Wolverhampton. Okazuje się, że w grze pozostaje także FC Porto, które nie zrezygnowało z Kiwiora.

Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z serwisu Meczyki.pl aktualnie trwają rozmowy na linii Porto – Arsenal. Kwestia transferu może rozstrzygnąć się w przyszłym tygodniu. Dziennikarz dodał, że gdyby Kiwior miał opuścić Kanonierów, to chciałby również odejść z Premier League. Innym możliwym kierunkiem pozostaje wciąż AC Milan, czyli powrót do Serie A.

Ostateczna decyzja ws. przyszłości Kiwiora będzie należała do Mikela Artety. Hiszpański taktyk zdecyduje, czy obrońca będzie mu potrzebny w roli głębokiego rezerwowego, czy nie. W końcówce poprzedniego sezonu był ważnym piłkarzem wyjściowego składu, lecz było to związane z poważną kontuzją Gabriela, którego zastąpił u boku Williama Saliby.

Kiwior trafił do Londynu zimą 2023 roku ze Spezii. Łącznie rozegrał 68 spotkań, w których zdobył 3 gole i zaliczył 5 asyst.